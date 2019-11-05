Son Dakika Haberleri: "İkram Çeşmesi" vatandaşın içini ısıtıyor
Son Dakika Güncel 'İkram Çeşmesi' vatandaşın içini ısıtıyor

"İkram Çeşmesi" vatandaşın içini ısıtıyor

6 saat önce

Çukurova Belediyesi'nin "İkram Çeşmesi" ile ücretsiz çorba dağıtımı uygulaması ilçenin iki noktasında devam ediyor.

Çukurova Belediyesi'nin "İkram Çeşmesi" ile ücretsiz çorba dağıtımı uygulaması ilçenin iki noktasında devam ediyor.


Sabahın erken saatlerinde işine veya okuluna yetişmeye çalışan vatandaşlar, Ramazanoğlu Camisi yanında ve Duygu Kafe Durağında bulunan ikram çeşmesinden sunulan çorbayla güne başlıyor. Hafta içi her sabah 06.30-08.30 saatleri arasında yapılan çorba ikramı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.


Kahvaltı yapmadan evden çıktıklarını ve belediyenin ücretsiz çorba dağıtımından yararlandıklarını söyleyen vatandaşlar, sabah namazı için, işe ya da okula yetişmek için evden kahvaltı yapmadan çıkmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Çukurova Belediyesi çok önemli bir hizmet veriyor. Bu uygulamadan çok memnunuz. Her sabah ikram edilen çorbayla içimiz ısınıyor. Başkanımız Soner Çetin'e ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz" dediler.


Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Cami cemaati sabah namazı için çok erken kalkıyor. Bu nedenle ikram çeşmemizden birini Ramazanoğlu Camisi önüne koyduk. Bir diğeri de Duygu Kafe Durağında hizmet veriyor. Çünkü Duygu Kafe Durağı öğrencilerimizin ve işe gitmek için araç bekleyen vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı bir mevki. Kahvaltı yapmaya fırsat bulamadan yollara düşen hemşerilerimizin güne ikram ettiğimiz çorba ile başlamasını istedik. Geçmiş yıllarda başlayan bu hizmetimiz sonbahar mevsimi ile yeniden başladı. Havalar ısınana kadar da hafta içi her gün devam edecek. Tüm vatandaşlarımıza afiyet olsun" şeklinde konuştu. - ADANA

Çukurova, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Biz asker selamına devam edeceğiz
Ünlü anketçi Murat Sarı erken seçim için tarih verdi: 2020 yılının sonunda ya da 2021 yılının başında seçim bekliyoruz Ali Koç isyan etti: Hemen Ersun hocayı aradım Caminin yardım paralarını çaldılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 18:06:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "İkram Çeşmesi" vatandaşın içini ısıtıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]