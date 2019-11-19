"İkram çeşmesi" vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuyor

Kocasinan Belediyesi, "ikram çeşmesi" uygulamasıyla vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuyor.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye, Osmanlı geleneğini Kocasinan'da yaşatıyor.

İkram çeşmesiyle binlerce vatandaşa çorba ikram eden Kocasinan Belediyesi, bu hizmetiyle vatandaşın beğenisini kazanıyor.

Unutulmaması gereken değerleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ettiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kültürümüzü her zaman canlı tuttuk ve geleneklerimizi yaşatabilmek adına hassasiyet gösteriyoruz. Bu çerçevede Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesindeki ikram çeşmesiyle vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza özellikle sonbahar ve kış mevsiminde geleneksel lezzet olan salep, ramazan ayında ise ramazan şerbeti ikram ediyoruz. Ayrıca her sabah Hastane Caddesi'nde vatandaşlarımıza sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. İkramlarımızdan vatandaşlarımızın hoşnut kalması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor."

Taşınabilen çeşme, vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde hizmet veriyor.