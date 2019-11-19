Son Dakika Haberleri: "İkram çeşmesi" vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuyor
Son Dakika Güncel 'İkram çeşmesi' vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuyor - Son Dakika

"İkram çeşmesi" vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuyor

6 saat önce

Kocasinan Belediyesi, "ikram çeşmesi" uygulamasıyla vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuyor.

Kocasinan Belediyesi, "ikram çeşmesi" uygulamasıyla vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuyor.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye, Osmanlı geleneğini Kocasinan'da yaşatıyor.

İkram çeşmesiyle binlerce vatandaşa çorba ikram eden Kocasinan Belediyesi, bu hizmetiyle vatandaşın beğenisini kazanıyor.

Unutulmaması gereken değerleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ettiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kültürümüzü her zaman canlı tuttuk ve geleneklerimizi yaşatabilmek adına hassasiyet gösteriyoruz. Bu çerçevede Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesindeki ikram çeşmesiyle vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza özellikle sonbahar ve kış mevsiminde geleneksel lezzet olan salep, ramazan ayında ise ramazan şerbeti ikram ediyoruz. Ayrıca her sabah Hastane Caddesi'nde vatandaşlarımıza sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. İkramlarımızdan vatandaşlarımızın hoşnut kalması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor."

Taşınabilen çeşme, vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde hizmet veriyor.

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Türkiye dahil 3 ülkenin vatandaş ve şirketlerine yaptırım getirdi
Ordu'nun cevizli helvasını yiyen kışın üşümüyor Olay e-Devlet üzerinden ortaya çıktı! Turkcell 'yanlışlıkla' binlerce kişiyi abone yapmış AK Parti'nin "En beğenilen siyasetçi" anketinde İmamoğlu ve Demirtaş sürprizi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 20:20:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "İkram çeşmesi" vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]