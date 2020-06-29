İkranur için Ordu'dan yardım ekibi gönderildi - Son Dakika

İkranur için Ordu'dan yardım ekibi gönderildi

İkranur için Ordu'dan yardım ekibi gönderildi Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcili köyünde kaybolan 7 yaşındaki İkranur'u arama çalışmaları devam ediyor.

İkranur için Ordu'dan yardım ekibi gönderildi

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ORDU - Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcili köyünde kaybolan 7 yaşındaki İkranur'u arama çalışmaları devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekibi de çalışmalara katıldı.

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatı ile bölgeye giden 6 kişilik ekip, İkranur Tirsi için seferber oldu. Küçük kızın son görülme noktasına odaklanılan arama çalışmalarında rota ve alan taraması yapılarak bölge didik didik ediliyor. Çok zor ve dik bir arazi yapısına sahip bölgede şu zamana kadar yapılan aramalarda herhangi bir ipucuna rastlanmadığı belirtildi.

Her yerde aranıyor

Bulancak'a bağlı İcilli köyünde evinin yakınlarındaki bahçede arkadaşları ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızı İkranur Tirsi, arkadaşlarına bahçelerindeki hayvanları alıp geleceğini söyledi. 7 yaşındaki küçük kızın geri dönmemesi üzerine başlatılan arama çalışmaları sonuç vermeyince Jandarma Özel Harekat, UMKE, AFAD, AKUT, Bulancak İtfaiyesi ekipleri bölgede geniş çaplı arama başlattı. Gece boyunca süren çalışmalardan sonuç alınamadı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalar yeniden hız kazandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Bulancak, Giresun, Ordu, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İkranur için Ordu'dan yardım ekibi gönderildi - Son Dakika

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