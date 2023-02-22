İKRANUR'U KURTARAN MADEN İŞÇİSİ O ANLARI ANLATTI

TÜRKİYE'yi yasa boğan depremin ardından kurtarma çalışmaları için gittiği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, enkazdan 138 saat sonra İkranur Arslan'ı (13) sağ olarak kurtaran maden işçisi Ramazan Gök (34), o anları anlatıp, "Son yarım saatinde kurtarılacağını anlayınca çok rahattı, 'Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı olacak mı" diye bile sordu" dedi. Gök, yakınlarının izin vermesi halinde 'İkranur'u evlat edinebileceğini de söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki 2 büyük depremde, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Yavuzselim Mahallesi'ndeki 8 katlı Duygu apartmanı da yıkıldı. Manisa'nın Soma ilçesinden bölgeye arama-kurtarma çalışmaları için giden maden işçileri, apartmanın enkazında çalışma başlattı. AFAD yetkililerin ses duyması üzerine arama-kurtarma çalışmalarını yoğunlaştıran maden işçileri, enkaz altındaki İkranur Arslan'a ulaştı. İkranur ile kendisine ilk ulaşan ve kurtaran maden işçisi Ramazan Gök (34) arasındaki cep telefonu kamerasına yansıya diyalog, gündem oldu. Ailesi, depremin 138'inci saatinde sağ kurtarılan İkranur'un kadar şanslı olamadı. Aynı enkazdan bir gün sonra İkranur'un babası Teyfik Arslan'ın (45), annesi Dürdane Arslan'ın (42), kardeşleri İrem Nur (15), Abdullah Kadir (12) ve Hacı Eymen'in (5) cansız bedenlerine ulaşıldı.

İkranur'u enkaz altından kurtaran evli, bir çocuk babası maden işçisi Ramazan Gök (34), yaşadıklarını aktardı. Gök, "Biz o gün normalde başka bir enkaza gitmiştik. AFAD ekipleri bir ses duymuş, cihazlarla dinlemeye başladılar. Ben de olduğunu tahmin ettiğim kata inerek dinleme yaptım. 'Yardım edin' diye boğuk bir ses duydum ve kadın sesi olduğunu anladım. Direkt bulunduğumuz katta 8 metre ilerledik. Aşağı katta olduğunu anlayınca aşağı kata yöneldik. 60'a 60 santimetre olacak şekilde bir delik deldik. Önümüze kanepe çıktı ve bizi yarım saat kadar çok zorladı. İkranur, aklı başında olduğu için bize çok yardımcı oldu. Işığı yakıp, 'Işığı görebiliyor musun' diye sorduk. Bize ışığın solundan geldiğini ve bir bazanın üzerinde olduğunu söyledi. Kendisine ulaştıktan sonra, kurtarılacağını anlayınca artık enkaz muhabbeti normal ev muhabbetine döndü. Önce adımı ardından da 'Evli misin, çoğun var mı' diye sordu. Adımın Ramazan olduğunu, evli olduğumu söyledim. Bir oğlum olduğunu ama kızım olmadığını söyleyip, 'Sen kızım olur musun' diye sordum. 'Olurum' dedi. Kendisine ulaştıktan sonra kurtarma çalışması yaklaşık 4 saat sürdü. Son yarım saatinde kurtarılacağını anlayınca çok rahattı, 'Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı olacak mı' ve 'Gözlüğüm kayboldu, gözlük alır mısın' diye sordu" dedi.

Yakınlarının izin vermesi halinde İkranur'u evlat edinebileceğini de vurgulayan Gök, "Tüm ailesini kaybetti. Geride bir tek o kaldı. Kurtarılmadan önce benden, ablasının da kurtarılmasını istedi. Ablası yatağın altında kaldığı için boğulmuştu, kurtaramadık. O bizi üzdü. Kızım olmasını istiyordum. Halasının oğlu ile görüştüm. O da ailesinin İkranur'a sahip çıkacağını söyledi. Bunun üzerine, en azından bana göstermelerini istedim. Kabul ettiler" diye konuştu.