İkranur'un ölümünde cinayet şüphesi araştırılıyor - Son Dakika

İkranur'un ölümünde cinayet şüphesi araştırılıyor

İkranur'un ölümünde cinayet şüphesi araştırılıyorGİRESUN'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve kaybolduktan 4 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi'nin (7) ölümü ile ilgili...

İkranur'un ölümünde cinayet şüphesi araştırılıyor

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GİRESUN'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve kaybolduktan 4 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi'nin (7) ölümü ile ilgili cinayet şüphesi üzerine çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. İlk tespitlere göre travmatik bir bulguya rastlanılmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu aydınlatılacak.

İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede cumartesi günü 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, saat 18.00 sıralarında otlayan büyükbaşların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince iki çocuk da durumu ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarından iz bulamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, arama çalışması başlattı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin iz takip ve kadavra köpekleri, drone ve termal kameralar eşliğinde aradığı İkranur'un cansız bedeni evinden 7 kilometre uzaklıktaki, Salman mevkii Adaköy deresinde dün bulundu. Küçük kızın olay yeri incelemesinin ardından cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR İkranur Tirsi'nin ölümü ile ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı'nca çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. İlk tespitlere göre travmatik bir bulguya rastlanılmayan İkranur'un ölüm nedeni otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu aydınlatılacak. Bedeninde cinayeti destekleyen her hangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur'un iç organlarından alınan parçalar çoklu organ incelemesine tabi tutulacak. Bu yöntemle küçük kızın nasıl öldüğü ortaya çıkarılacak. Soruşturmada kızın dereye düşerek öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri de titizlikle araştırılıyor.

ACILI BABAANNE: EVDEN UZAĞA KORKAR, GİTMEZDİ

İkranur'un babaannesi Nihal Tirsi, torununun kaçırılıp öldürüldüğünü iddia ederek, faillerinin de bulunarak bir an önce adalet önüne çıkarılmasını istedi. Tirsi, "Yapanı bulup sanlandırsınlarda bak bir daha yapıyorlar mı. Kesinlikle o kadar uzağa kendisi gitmedi, korkuyordu, gitmezdi. O bahçenin içine aşağıya niye gitsin ki? Oraya kadar nasıl inecek, gitme şansı yok. Hayvanımız bahçede otlardı, onlarda oralarda oynardı. Akşam hayvanlar harmana çıkıyordu, alıp geliyordu amcalarıyla, halalarıyla. Harmana oynamaya gidiyordu. Derenin olduğu yere uzağa gitmiyordu. Kapılarda evin yanında oynuyordu. Evin yakınından öteye bile geçmezdi? diye konuştu.

'3 GÜN SAKLADILAR, ÖLDÜRÜP BIRAKTILAR'

Torununun 3 gün saklı tutulup öldürüldüğünü iddia eden Nihal Tirsi, 'Çocuğumu kaçırdılar, götürdüler, 3 gün sakladılar öldürüp bıraktılar. Ben polislere dedim, bizi götürüyorlar sorguluyorlar. 'Çocuğumu aşırdılar bir taraftan çocuğu arayın bizi niye tutuyorsunuz' dedim. Evde adam arıyorlar, buraya getirip bırakacak değiller ya? dedi.

İkranur Tirsi, Bulancak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İkranur'un ölümünde cinayet şüphesi araştırılıyor - Son Dakika

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