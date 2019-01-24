İksv'den Leyla Gencer Anısına Belgesel

İstanbul Kültür Sanat Vakfı
(İKSV), 20. yüzyılın en önemli opera sanatçıları arasında gösterilen Leyla Gencer
için "Leyla Gencer: La Diva
Turca" başlıklı bir belgesel hazırladı.
Yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini Selçuk
Metin'in üstlendiği belgeselin özel gösterimi, City's Nişantaşı
'nda gerçekleştirildi.
Gösterim öncesi konuşma yapan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, 2018'de başlattıkları anma etkinliklerinin son halkasında olduklarını söyledi.
Taner, belgeselde Leyla Gencer'i, onun müzik ve sahne tutkusunu paylaşmış isimlerin anlattığını ve Gencer'in üstün yeteneğine bir kez daha şahit olma fırsatı yakalanacağını dile getirdi.
Belgeselin metin ve senaryosunu kaleme alan Zeynep Oral
da Leyla Gencer'in Türkiye
'nin ve dünyanın aydınlık yüzü olduğunu belirterek, "O bir öncü. Ekol oluşturdu, örnek oluşturdu. Türkiye'den yola çıkıp dünya sahnelerini fethederken azmin ve tutkunun simgesi oldu." dedi. Yönetmen
Selçuk Metin ise Leyla Gencer belgeseli çekmenin kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.
Prömiyer 38. İstanbul Film Festivali
'nde
Çekimleri 2018 boyunca Milano
, Roma
, Napoli
ve İstanbul'da yapılan, ulusal ve uluslararası film festivallerinde izleyiciyle buluşacak olan belgeselde, Leyla Gencer'le tanışma ve çalışma fırsatı bulmuş sanatçılarla yapılan söyleşiler yer alıyor.
Nisan ayında 38. İstanbul Film Festivali'nde prömiyeri yapılacak "Leyla Gencer: La Diva Turca" belgeselinde, Halit Ergenç
, Selçuk Yöntem
, Bergüzar Korel
ve Mehmet Günsür
'ün katkıları bulunuyor.
Belgeselde Gencer'i yazar Franca Cella, La Scala Tiyatrosu Akademisi Kurucusu Carlo Fontana, San Carlo Operası Yöneticisi Rossana Purchia, Sferisto Operası Sanat Yönetmeni Pier Luigi Pizzi
, Borusan
Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli
, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Rejisör Yekta Kara
'nın da aralarında bulunduğu isimler anlatıyor.
İKSV, Gencer'in vefatının 10. yılı olan 2018'de, hem dokuzuncusu düzenlenen Leyla Gencer Şan Yarışması'yla hem de "Primadonna ve Yalnızlık" başlıklı bir sergiyle anmıştı.