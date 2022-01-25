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İKSV etkinlikleri, Eczacıbaşı desteğiyle öğrencilere 10 TL'den sunulacak - Son Dakika

İKSV etkinlikleri, Eczacıbaşı desteğiyle öğrencilere 10 TL'den sunulacak

25.01.2022 12:42
İKSV etkinlikleri, Eczacıbaşı desteğiyle öğrencilere 10 TL'den sunulacak

Türkiye'de kültür-sanat alanında önemli yatırımları olan Eczacıbaşı Topluluğu'nun desteği ile 2022'de 50'nci yılını kutlayan İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) tüm etkinliklerinde geçerli olmak üzere öğrenci biletleri 10 TL'den satışa sunulacak.

Türkiye'de kültür-sanat alanında önemli yatırımları olan Eczacıbaşı Topluluğu'nun desteği ile 2022'de 50'nci yılını kutlayan İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) tüm etkinliklerinde geçerli olmak üzere öğrenci biletleri 10 TL'den satışa sunulacak.

Eczacıbaşı Topluluğu açıklamasına göre, yarınları şekillendirecek gençlerin hayatında sanatın varlığına büyük önem veren Eczacıbaşı Topluluğu, bu desteği ile kurucu sponsoru olduğu İKSV'nin bu yıl düzenleyeceği 50'nci yıl özel etkinliklerinde, İstanbul Film Festivali, İstanbul Müzik Festivali, İstanbul Caz Festivali, İstanbul Tiyatro Festivali, Filmekimi, Gezgin Salon ve ve Salon İKSV'de öğrencilerin unutamayacakları deneyimler yaşamalarına vesile olacak.

"Gençlerin sesine kulak veriyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, gençlerin sesine kulak vererek böyle bir projeyi hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Bülent Eczacıbaşı, "Kültür-sanatın insanların hayatındaki dönüştürücü gücünden hareketle, öğrenciler için 75. yılımızda Kültür Sanat Kart projemizi başlatmıştık. Gençlerimizi dinlemeye devam ediyor ve 80. yılımızda bu projeyi daha da büyüterek Eczacıbaşı Genç Bilet Projemizi başlatıyoruz. Eczacıbaşı'nda gençlerin yeri hep ayrı olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yapılan araştırmaların, Türkiye'de gençlerin umutsuzluğunu ve hayata karışmakta yaşadıkları sıkıntıları ortaya koyduğunu belirten Eczacıbaşı, "Topluluk olarak gençlerin neler yaşadığını anlamaya çalışıyor ve onları dinliyoruz. Gençlerin kültür-sanat etkinliklerine daha kolay erişebilmesiyle bir sanat dalının onların hayatında yeni bir pencere açmasını, ilham vermesini diliyoruz. Bu nedenle İKSV'nin tüm etkinliklerinde 2022 boyunca öğrenci biletlerinin 10 TL olması için destek verdik. İnanıyoruz ki sanat ile gençlerimizin hayal dünyalarında yeni olasılıklar ve idealler belirecek, başarmaya olan inançları artacak." açıklamasında bulundu.

25 bin biletle genç, İstanbul'un en önemli sanat festivallerine katılabilecek

Açıklamada aktarılanlara göre, İKSV'nin yıl boyunca düzenleyeceği festivallerde yer alan tüm öğrenci biletleri Eczacıbaşı Topluluğu desteği ile 10 TL'den satılacak. Yaklaşık 20 bin öğrenci biletine ek olarak festivallerde son dakika biletleri de bu yıl ilk defa öğrenciler için 10 TL'den satışa sunulacak. Böylece toplamda 25 bin biletle genç, İstanbul'un en önemli sanat festivallerine katılabilecek.

Faaliyet gösterdiği her alanda gençlere kıymetli olduklarını hissettiren Eczacıbaşı Topluluğu, kuruluşunun 75. yılında da gençlerin kültür-sanata erişimini artırmak amacıyla sadece 18-25 yaş arası üniversite öğrencilerinin başvurabildiği ve 1.000 öğrenciye verilen 250 TL bakiyeli İKSV Kültür Sanat Kart'ın sponsorluğunu üstlenmişti. Bu kartın adını daha sonra Eczacıbaşı Kültür Sanat Kart olarak değiştiren Topluluk, İstanbul Modern etkinliklerini de kart bünyesine dahil etmişti. Salgın döneminde de gençlerle ilişkisini kesmeyen Eczacıbaşı Topluluğu, "Eczacıbaşı'nda Gençlerin Yeri Ayrı" sloganı ile festival bazlı bilet dağıtımı kampanyalarını hayata geçirmişti.

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Eczacıbaşı Topluluğu, Türk Lirası, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İKSV etkinlikleri, Eczacıbaşı desteğiyle öğrencilere 10 TL'den sunulacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İKSV etkinlikleri, Eczacıbaşı desteğiyle öğrencilere 10 TL'den sunulacak - Son Dakika
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