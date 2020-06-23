İKSV, "Kültür Hattı" projesiyle Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu'nu almaya hak kazandı - Son Dakika

İKSV, "Kültür Hattı" projesiyle Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu'nu almaya hak kazandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), "Kültür Hattı" başlıklı projeyle, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Sözleşmesi kapsamında hayata geçirilen Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu'nu almaya hak kazandı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), "Kültür Hattı" başlıklı projeyle, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Sözleşmesi kapsamında hayata geçirilen Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu'nu almaya hak kazandı.

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İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den bu fonu alan ilk proje olan "Kültür Hattı" ile ülke genelinde farklı kentlerde faaliyet gösteren kültür profesyonellerinin gelişimine destek olunması hedefleniyor.

"Kültür Hattı", UNESCO'nun 2019 yılında açtığı çağrıya 60 ülkeden gelen 480 proje başvuru arasından bağımsız uzmanlar tarafından seçilen 9 projeden biri oldu.

Kültürel ifadelerin çeşitliliğine alan açmayı ve kültür profesyonellerinin kapasitelerini güçlendirmeyi hedefleyen proje dahilinde, bu alanda çalışanların ihtiyaçlarını anlamaya yönelik bir saha araştırması, Türkiye'nin her yerinden kültür-sanat profesyonellerinin başvurabileceği bir kültür yönetimi eğitim programı ve herkese açık bir dijital platform hayata geçirilecek.

Temmuz 2020'de başlayacak ve iki yıl sürecek proje kapsamında, farklı bölgelerden gelen katılımcılara sunulacak eğitimler, kültür yönetimi ve kültür politikaları üzerinde yoğunlaşacak. Eğitimler yerelde çalışan kültür-sanat aktörlerini bir araya getirirken, proje kapsamında hayata geçirilecek dijital platform ise eğitimler sırasında kurulan bağlantıların ve edinilen bilgilerin sürdürülebilirliğinde rol oynayacak.

Tartışma forumu, görsel-işitsel içerikler ve yayınlarla çevrim içi bir kapasite güçlendirme aracı olarak işleyecek dijital platform, proje katılımcılarının kaynaklara erişimini kolaylaştıracak ve projenin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefleyecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İKSV, 'Kültür Hattı' projesiyle Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu'nu almaya hak kazandı - Son Dakika

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