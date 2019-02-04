İKSV Kültür Sanat Kart 2019 Yılı Sahipleri Belirlendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın, kurucu sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu'nun desteğiyle, Türkiye'de eğitim hayatını sürdüren üniversite öğrencilerinin kültür-sanat etkinliklerine erişimini arttırmayı amaçlayarak başlattığı projenin üçüncü yılında, İKSV Kültür Sanat Kart'ı almaya hak kazanan 2000 üniversite öğrencisi belirlendi.

İKSV'nin 2019 yılı içinde düzenleyeceği tüm etkinliklerde geçerli olacak 250 TL değerindeki İKSV Kültür Sanat Kart için iki haftada Türkiye'nin 81 ilinden 62.648 öğrenci başvurdu.

İKSV Kültür Sanat Kart'ı almaya hak kazanan 2.000 üniversite öğrencisi 22 Ocak tarihinde yapılan Milli Piyango çekilişi sonucunda belirlendi. Türkiye'nin 81 ilindeki 201 üniversiteden 62.648 öğrencinin başvurduğu İKSV Kültür Sanat Kart'ı almaya hak kazanan 2000 asil talihli ile 1500 yedek talihlinin tam listesi kultursanatkart.iksv.org adresinde duyuruldu.

İKSV Kültür Sanat Kart projesinin bir benzeri Fransa'da başlatıldı

Fransa Hükümeti, gençleri kültürel etkinliklere katılmaya teşvik etmek amacıyla, İKSV Kültür Sanat Kart uygulamasına benzer bir örneği ülke çapında hayata geçiriyor. Fransa Kültür Bakanlığı'nın 1 Şubat'ta pilot olarak başlattığı passCulture adlı uygulama ile 18 yaşındaki 13 bin gence bir sene boyunca kültürel etkinliklerde kullanmak üzere 500 Avro destek sağlanıyor.