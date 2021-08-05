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İKSV'nin UNESCO destekli "Kültür Hattı" eğitim programına başvurular başladı - Son Dakika

İKSV'nin UNESCO destekli "Kültür Hattı" eğitim programına başvurular başladı

05.08.2021 11:51
İKSV'nin UNESCO destekli

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Sözleşmesi bağlamında Türkiye Avrupa Vakfı (TAV) ortaklığında hayata geçirdiği "Kültür Hattı" projesi kapsamında, ekim, kasım ve aralık aylarında bir dizi eğitim programı gerçekleştirilecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Sözleşmesi bağlamında Türkiye Avrupa Vakfı (TAV) ortaklığında hayata geçirdiği "Kültür Hattı" projesi kapsamında, ekim, kasım ve aralık aylarında bir dizi eğitim programı gerçekleştirilecek.

Ülke genelinde kültür-sanat alanında çalışanlar için tasarlanmış bir eğitim ve iş birliği projesi olan Kültür Hattı, İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları tarafından yürütülüyor.

Türkiye genelinde başvurulara açık olan program, farklı kentlerde faaliyet gösteren kültür profesyonellerinin gelişimine odaklanıyor.

Son başvuru tarihi 30 Ağustos

Farklı bölgelerden katılımcılar için gerçekleştirilecek 5 günlük çevrim içi eğitim programına son başvuru tarihi, 30 Ağustos olarak belirlendi.

Eğitim programları, kültür profesyonellerinin kültür politikaları ve yönetimi alanındaki bilgi, beceri ve yetkinliklerinin artırılmasını ve farklı şehirlerden uzmanlar arasında etkin bir iletişim ağının geliştirilmesini hedefliyor.

Eğitimlere, Türkiye'nin tüm kentlerinden kültür-sanat alanında çalışmalarını sürdüren resmi kurum, sivil toplum kuruluşu ve özel sektör çalışanlarıyla bağımsız kültür profesyonelleri ve kültür-sanat konuları üzerine çalışan akademisyenler katılabilecek.

Eğitimlerle ilgili genel bilgiler, başvuru şartları ve başvuru formuna www.kulturhatti.org adresi üzerinden ulaşılabiliyor. Başvuruları kabul edilen katılımcılar, 27 Eylül'de açıklanacak.

Kültür-sanat alanında çalışanların ihtiyaçlarını anlamaya yönelik saha araştırması gerçekleştirildi

Kültürel ifadelerin çeşitlenmesi için yeni alanlar açmayı ve kültür profesyonellerinin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin artırılmasını hedefleyen proje kapsamında, kültür-sanat alanında çalışanların ihtiyaçlarını anlamaya yönelik bir saha araştırması gerçekleştirildi.

Aralık 2020 ve ocak 2021 döneminde Türkiye'nin 68 ilinden 446 kültür-sanat kurumu ve kültür profesyonelinin katıldığı ihtiyaç analizinin özeti www.kulturhatti.org adresinde yer alıyor.

BAREM araştırma şirketi tarafından raporlanan araştırmada, kültür-sanat alanında çalışan kurum ve kişilerin kurumsal ve finansal kapasitelerine, iş birliği stratejilerine, politika üretim süreçlerine katılımlarına ve eğitim ihtiyaçlarına dair veriler de bulunuyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Türkiye, Aralık, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İKSV'nin UNESCO destekli 'Kültür Hattı' eğitim programına başvurular başladı - Son Dakika


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