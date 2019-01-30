İKSV Ve Anadolu Efes Kültür Sanat İçin Tekrar Bir Arada

İKSV'nin düzenlediği İstanbul Film Festivali, İstanbul Caz Festivali, İstanbul Tiyatro Festivali, İstanbul Bienali, İstanbul Tasarım Bienali ve Salon İKSV'yi kapsayan bu işbirliği önümüzdeki dört yıl boyunca sürecek.

"Umuyoruz ki ortaklığımız, çok daha uzun yıllar devam edecek"

İstanbul Kültür Sanat Vakfı ile Anadolu Efes'in güçlenen ortaklığını büyük bir sevinçle karşıladığını söyleyerek sözlerine başlayan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, "1973'ten beri faaliyet gösteren, kâr amacı gütmeyen bir kültür kurumu olan İKSV, her yıl bini aşkın sanatçıyı, 700 binin üzerinde izleyiciyle İstanbul'da buluşturuyor. İKSV'nin faaliyetleri her geçen yıl artıyor, büyüyor, çeşitleniyor ve çok daha fazla kişi için nefes oluyor. Etkinliklerimizin yaklaşık olarak yarısını, sponsorlarımızın desteğinden güç alarak hayata geçirebiliyoruz. Bugün, Anadolu Efes ile olan işbirliğimizin 2022 yılına kadar İstanbul Film, Caz ve Tiyatro Festivalleri, İstanbul Bienali, İstanbul Tasarım Bienali ve Salon İKSV'de güçlenerek devam edeceğini ilan etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Umuyorum ki ortaklığımız, çok daha uzun yıllar devam edecek ve çok daha fazla etkinliğin altına imza atmanın heyecanını hep beraber yaşayacağız," dedi.

"Tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Anadolu Efes Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş: "Bu yıl bizim için ayrı bir öneme sahip. Çünkü 2019, 50. kuruluş yılımız. Bu senemizi, İKSV iş birliği ile taçlandırdığımız için ayrıca gururluyuz. Bu 50 senenin 30'unu IKSV ile omuz omuza geçirdik, küçük bir aradan sonra tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Kültüre ve sanata verdiğimiz destek doğrultusunda, İKSV bizim için her zaman oldukça değerli bir iş ortağı oldu. Hepinizin çok iyi bildiği üzere İKSV, başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye için çok önemli bir kültür platformu.

İKSV, Türkiye'nin kültür politikalarının oluşturulmasında yıllardır etkisini kanıtlamış bir sivil toplum örgütü ve kurulduğu 1973 yılından bu yana Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına en fazla katkı veren kurumu." dedi.

30 yıla uzanan işbirliği

İKSV ve Anadolu Efes'in 1981'de İstanbul Müzik ve Film Festivallerinde başlayan işbirliği, yıllar içinde İstanbul Caz Festivali'nden İstanbul Tiyatro Festivali'ne, İstanbul Bienali'nden ve Salon İKSV'ye pek çok başka etkinliğe uzanarak genişledi.

Anadolu Efes'in İKSV'ye en uzun soluklu desteği ise Türkiye Sineması Tema Sponsorluğu ileİstanbul Film Festivali özelinde olmuştu. Anadolu Efes, Festivalin Ulusal Yarışma bölümünde; aralarında Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, Yeşim Ustaoğlu, Tayfun Pirselimoğlu, Reha Erdem, Semih Kaplanoğlu ve Derviş Zaim'in de bulunduğu birçok yönetmenin bir sonraki yapımlarını ödüllerle desteklemişti. Festivalin ortak yapım marketi Köprüde Buluşmalar'a da katkı sunmuş olan Anadolu Efes, bu yıl da "Work in Progress" atölyesindeki filmlerin tamamlanmasına destek olmak amacı ile bir ödül verecek. İKSV ve Anadolu Efes, İstanbul Film Festivali ile iki yıl aranın ardından bu yıl birlikteliklerinin 30. yılını kutluyor.

İKSV ve Anadolu Efes işbirliği neler getirecek?

38. İstanbul Film Festivali'nde çoğu Türkiye ve dünya prömiyerini gerçekleştirecek ve festivalin Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması'nda değerlendirmeye alınacak yerli filmlerin yer aldığı "Türkiye Sineması" bölümü, 2022'ye kadar Anadolu Efes'in katkılarıyla seyirciyle buluşacak. Anadolu Efes, Ulusal Yarışma'da En İyi Yönetmen'e 50.000 TL, Ulusal Kısa Film Yarışması'nda En İyi Kısa Film'e 5.000 TL, Köprüde Buluşmalar Work in Progress bölümünde de 30.000 TL ödül verecek.

İKSV ile işbirliği İstanbul Film Festivali'yle sınırlı kalmayacak Anadolu Efes, önümüzdeki dört yıl boyunca İstanbul Caz Festivali, İstanbul Tiyatro Festivali, İstanbul Bienali, İstanbul Tasarım Bienali ve Salon İKSV'ye de destek verecek. Bu sayede İKSV, yoluna daha da güçlenerek devam edecek.