İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu - Son Dakika

AK Parti döneminde yapımına başlanan Sancaktepe - Yenidoğan metrosunun inşaatının İBB'ye ait iş makineleri tarafından toprakla doldurulması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"ÜSTÜNE TOPRAK ATTIĞINIZ METRO İÇİN TÖREN DÜZENLEYECEK MİSİNİZ?"

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, metro inşaatının durdurulmasına Twitter hesabından tepki gösterdi. Döğücü, paylaşımında "Daha önce Sancaktepe'de bir türlü bitiremedikleri metroya ikinci başlama töreni yapan İBB'ye soruyoruz: Bugün üstüne toprak attığınız Yenidoğan Metrosu için de bir 'Metro İptal Etme Töreni' düzenleyecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

"O TOPRAK CHP'NİN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞININ ÜZERİNE ATILDI"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de duruma isyan etti. Tepkisini tweet atarak diler getiren Kabaktepe, "Bugün o toprak, yapımına bizim dönemimizde başlanan metro çalışmalarının değil; CHP'nin vadettiği belediyecilik anlayışının da üstüne atıldı." dedi.

İBB SÖZCÜSÜ ONGUN'DAN İDDİALARA 4 MADDELİK YANIT

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise iktidar kanadından gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ongun'un mesajında şu ifadeler yer aldı: "İstanbul'da muhalefet partisi yetkilileri ve taraftarları İBB'nin yapılmış bir metro hattını kapattığını iddia ediyorlar. Gelin size bu işe Cumhurbaşkanlığı'nın bile nasıl karşı çıktığını anlatalım;

1- 2017'de, eski İBB yönetimi tarafından finansal hazırlığı ve verimlilik analizi yapılmadan temeli atılan Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek Metrosu aynı yıl durdurulur. Proje, verimli bulunmadığından Cumhurbaşkanlığı Kamu Yatırım Programı'na alınmayarak 2015 ve 2017'de 2 kez reddedilir.

2- Dört yıldır açık olan bu şantiyeler ciddi oranda çökme riski taşıdığı ve trafik sorunu yarattığı için geçici dolgu çalışmasıyla çevre ve bölge halkının güvenliği sağlanıyor. Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu'nun yapımı sorunsuz ve hızlı şekilde devam ediyor.

3- Ekrem İmamoğlu yönetimi göreve gelir gelmez hızlı bir verimlilik ve finansal analiz yaparak; durmuş, yarım kalmış ve hatalı planlanmış tüm metro projelerindeki sorunları çözmüş, kredi bulmuş ve yapımlarını yeniden başlatmıştır.

4- Bu gibi küçük hatlar da Cumhurbaşkanlığı tarafından yolculuk talebinin metro için düşük olması sebebiyle kamu yatırım planına alınmıyor, bu plana dahil olmayan projeler de yurt dışı kredi temini sağlayamıyor."