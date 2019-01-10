Son Dakika Haberleri: İktidara Destek Olmaktan Vazgeçsin"

İktidara Destek Olmaktan Vazgeçsin"

1 saat önce

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, "Sayın Bahçeli bu toplumun ruh sağlığının bozulduğunu düşünüyorsa, iktidara destek olmaktan vazgeçsin.

İktidara Destek Olmaktan Vazgeçsin
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, "Sayın Bahçeli bu toplumun ruh sağlığının bozulduğunu düşünüyorsa, iktidara destek olmaktan vazgeçsin. Toplumda kaygı ortadan kalktığında yeniden normalleşme başlayacak." dedi.

Taşcıer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, toplumun tüm kesimlerinde tahammülsüzlüğün yaşandığını belirterek, bir öğrencinin, not için cinayet işlediğini, markette sıra beklerken tartışma yaşandığını, trafikte "yan baktı" diye kavga çıktığını, korna seslerinin had safhada olduğunu ifade etti.

Taşcıer, "Yaşanan tahammülsüzlükler bir alanda olsa çözüm bulunabilir ama her alanda bir infial söz konusu. Bunun sorumlusu 16 yıllık iktidar demek yanlış olmayacaktır." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Vatandaşımızın maddi ve manevi zorluklarının yanında ruhsal olarak sorun yaşadıklarını görüyoruz. Ağırlaşan problemlerin farkındayız." şeklindeki sözlerini anımsatan Taşcıer, "Yaşanan sorunların farkında olunması son derece önemli." ifadesini kullandı.

Ülkede ruh sağlığı problemine karşı yapılan önerinin eksik olduğunu anlatan Taşcıer, sözlerine şöyle devam etti:

"Toplumun ruh sağlığı bozuk diye sadece ruh sağlığı merkezi açarsanız, suç işleniyor diye hapisanelerin sayısını artırırsanız sadece sonuca yönelik bir hamle yapmaktan öte gidemezsiniz. Bunun çözümü ruh sağlığı merkezi açmak değildir. İnsanlar iflas ederken çıkarılan yasalarla iflası yasakladılar. Yasaklayarak bir şeylerin önleneceği düşünülüyorsa Sayın Bahçeli'nin önerisinden daha güzel bir önerim var. 'Bu tarihten itibaren depresyona girmek yasaktır.' şeklinde bir kararname çıkarılsın. Daha kolay bir çözüm olacağını düşünüyorum. Sayın Devlet Bahçeli bu toplumun ruh sağlığının bozulduğunu düşünüyorsa, iktidara destek olmaktan vazgeçsin. Toplumda kaygı ortadan kalktığında yeniden normalleşme başlayacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:48 Kaynak: AA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kaybettiği Tazminatlar İçin CHP'li Vekiller Aralarında 5'er Bin TL Toplayacak Yolcu Otobüsü, Hurda Yığınına Döndü: 1 Ölü, 8 Yaralı

Otizmli Öğrenciye Şiddet Uyguladığı İddia Edilen Öğretmen, Görevinden Uzaklaştırıldı CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Ankara'nın Hayrına Olacak İşe Hayır Demez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 14:10:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İktidara Destek Olmaktan Vazgeçsin"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]