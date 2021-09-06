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İktidara yakın olan gazeteci Cem Küçük'ten hükümete dikkat çeken uyarı: Gıda fiyatları cep yakıyor, bu soruna çözüm bulunmalı - Son Dakika

İktidara yakın olan gazeteci Cem Küçük'ten hükümete dikkat çeken uyarı: Gıda fiyatları cep yakıyor, bu soruna çözüm bulunmalı

06.09.2021 11:14

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, yüksek gıda fiyatları nedeniyle hükümete uyarıda bulundu. Hayat pahalılığına dikkat çeken Küçük, 300 liralık bir alışveriş yapan kişinin "Ben ne aldım ki" hissine kapıldığını söyledi. Bu soruna çözüm bulunması gerektiğini belirten Küçük, "Abartmadan söylüyorum, fiyatlar can yakıyor. Sofrasını kuramayan, çocuğunu doyuramayan insanlar öfkesini her demokraside iktidara yöneltir. Şu an 3000 liraya geçinmek imkânsız" dedi

Son dönemde vatandaşın en çok şikayet ettiği konuların başında sebze-meyve ve gıda fiyatlarındaki aşırı yükseliş geliyor. Pazara, markete gidenler pahalılıktan dert yanıyor. Yüksek enflasyon vatandaşın belini bükmüş durumda. Geçen ay fiyatı artan 20 üründen 15'i gıda sınıfındaydı.

AK PARTİ MKYK'SINDA KONU ELE ALINDI

AK Parti'de meselenin farkında. Son MKYK toplantısında sahadan gelen en önemli şikâyet başlıklarından birinin de elektrik faturalarındaki artış ve yüksek gıda fiyatları olduğu belirtildi. Bu iki başlıkta mutlaka bazı adımlar atılması gerektiği belirtildi.

İKTİDARA YAKIN GAZETECİLERDEN UYARI

Durumun ciddiyeti her geçen gün daha da artarken iktidara yakın gazetecilerden hükümete peş peşe uyarılar gelmeye başladı. Fuat Uğur'dan sonra Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük de bugünkü köşe yazısında gıda fiyatlarını kaleme aldı.

Marketlerden alışveriş yapan Küçük, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Her iki marketten de çıktığınızda, 'Ben ne aldım ki?' duygusu size hâkim oluyor. 200-300 TL veriyorsunuz, aldıklarınız 4 kişilik bir aileye belki 1 hafta bile yetmiyor.

"AK PARTİ'NİN BU KONU ÜZERİNDE DÜŞÜNMESİ LAZIM"

Demem o ki, marketler ateş pahası... Benim gibi az çok geliri olanlar bile böyle düşünüyorsa AK Parti'nin bu konu üzerinde düşünmesi lazım. Abartmadan söylüyorum, fiyatlar can yakıyor... Sofrasını kuramayan, çocuğunu doyuramayan insanlar öfkesini her demokraside iktidara yöneltir.

"BUGÜN 3 BİN LİRAYLA GEÇİNMEK İMKANSIZ"

Bugün 3000 lirayla geçinmek imkânsız ötesi bir şey. Türkiye son 20 senede çok büyüdü. Bu, su götürmez bir gerçek. Ama iki yıldır orta ve alt sınıf ekonomik anlamda zorlanıyor. Anadolu'da belki bu sert hissedilmiyor ama büyükşehirlerde sert dalga gibi insanı bunaltıyor. AK Parti ne yapıp edip hayat pahalılığını, özellikle marketlere bir çare bulmalı... Son olarak da geçen hafta iş yerlerine yapılan yüzde 15 doğal gaz zammına gerek var mıydı? Ciddi merak ediyorum. Yüksek enflasyon bugün mücadele edilmesi gereken en temel konu."

İktidara yakın olan gazeteci Cem Küçük'ten hükümete dikkat çeken uyarı: Gıda fiyatları cep yakıyor, bu soruna çözüm bulunmalı

Cem Küçük, Enflasyon, AK Parti, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İktidara yakın olan gazeteci Cem Küçük'ten hükümete dikkat çeken uyarı: Gıda fiyatları cep yakıyor, bu soruna çözüm bulunmalı - Son Dakika Ekonomi


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