Çankırı'nın Kalfat köyü sakinlerinden İngiltere Başbakanı Johnson için imza kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi

Çankırı'nın Kalfat köyü sakinlerinden İngiltere Başbakanı Johnson için imza kampanyası

31.07.2022 16:08
Çankırı'nın Kalfat köyü sakinlerinden İngiltere Başbakanı Johnson için imza kampanyası

İktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, görevde kalması amacıyla Çankırı'nın Orta ilçesinde bağlı Kalfat köyünde "Çankırılı Boris Johnson'ın her zaman yanındayız" sloganıyla imza kampanyası başlatıldı.

İktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, görevde kalması amacıyla Çankırı'nın Orta ilçesinde bağlı Kalfat köyünde "Çankırılı Boris Johnson'ın her zaman yanındayız" sloganıyla imza kampanyası başlatıldı.

Boris Johnson'ın Kalfat'ta atalarının yaşadığı evin önünde bir araya gelen "hemşehrileri", basın açıklaması yaptı.

Kalfat Köyü Muhtarlığı, Kalfat Vakfı ve Kalfat Gençlik Derneği adına açıklama yapan Sinan Karaağaç, Boris Johnson'ın dün olduğu gibi bugün de yanında olduklarını söyledi.

Kalfat'ın Johson'ın dedelerinin memleketi olduğunu ifade eden Karaağaç, Boris Johnson'a desteklerini her zaman dile getirdiklerini belirterek, "Başbakanlık döneminde Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olması, Cumhurbaşkanı'mızla olan samimi diyalog süreçleri gösteriyor ki o ata topraklarının kendisi için kıymeti oldukça önemli." dedi.

Boris Johnson'ı memleketinde de ağırlamak istediklerini dile getiren Karaağaç, "Bizler de bugün onun başarılı olarak yürüttüğüne inandığımız başbakanlığı bırakmaması ve görevini sürdürmesi adına hemşehrileri olarak desteğimizi ortaya koyuyoruz. 'Çankırılı Boris Johnson'ın her zaman yanındayız' sloganıyla Çankırı ve Türkiye genelinde imza kampanyası başlatıyoruz." diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Boris Johnson, Çankırı, England, Kalfat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'nın Kalfat köyü sakinlerinden İngiltere Başbakanı Johnson için imza kampanyası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:29 Marvel'in "Görünmez kadın" karakteri gerçek oldu! Görünmezlik kıyafetini görenler gözlerine inanamadı
15:25 Fener'in süper yeteneği Arda Güler'e İngiliz devi Arsenal talip oldu
14:37 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın bir araya geliyor! Masada vatandaşın merakla beklediği 5 önemli konu başlığı bulunuyor...
14:28 Galatasaray defansif orta saha transferinde mutlu sona ulaştı! AZ Alkmaar'da oynayan Midtjsö bu akşam İstanbul'da
13:15 AK Parti'den istifa eden Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katılıyor! Rozetini Doğu Perinçek takacak...
13:14 Ali Koç'un "Özür dilemeli" diyerek çıkış yaptığı Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'dan ılımlı cevap: Mektup ve açıklama için Fenerbahçe'ye teşekkürler
13:10 Putin yeni Rus füzesiyle gözdağı verdi: Sesten dokuz kat hızlı yol alabilen yeni zirkon hipersonik kruz füzelerimiz geliyor
13:06 "Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi mal kaçırıyor" diyen Ece Erken'e Benan Kocadereli'den yanıt: Asıl mal kaçıran başka birisi!
12:52 Konser verdiği esnada üzerine telefon fırlatılan şarkıcı Ece Seçkin isyan etti: Refleksle kolumu kaldırmasam gözüm çıkmıştı
12:45 "Mülteciler mutlaka gönderilmeli" diyen Erbakan'dan net çıkış! "Terör devletinin kurulması engellenmeli"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 16:08:38. #1.11#
SON DAKİKA: Çankırı'nın Kalfat köyü sakinlerinden İngiltere Başbakanı Johnson için imza kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement