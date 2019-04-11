Son Dakika Haberleri: İktidardaki Ulusal Kongre Partisinin 100'den Fazla Yöneticinin Sudan İstihbaratı Tarafından...

İktidardaki Ulusal Kongre Partisinin 100'den Fazla Yöneticinin Sudan İstihbaratı Tarafından...

13 dakika önce

İktidardaki Ulusal Kongre Partisinin 100'den fazla yöneticinin Sudan istihbaratı tarafından tutaklandığı bildirildi.

İktidardaki Ulusal Kongre Partisinin 100'den Fazla Yöneticinin Sudan İstihbaratı Tarafından..., System.String[]
İktidardaki Ulusal Kongre Partisinin 100'den fazla yöneticinin Sudan istihbaratı tarafından tutaklandığı bildirildi. Tutuklananlar arasında partinin Başkanı ve eski Savunma Bakanı Abduurrahim Muhammed Hüseyin'in de bulunduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:35 Kaynak: AA
Muhammed Hüseyin, Sudan, Güncel
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