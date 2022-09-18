Akın: "Sosyal Konut Projesinde 3 Artı 1 Konutun 3 Bin 352 Lira Olan Taksit Tutarı 3 Yıl Sonra 6 Bin 370 Liraya Çıkacak"

İktidarın açıkladığı Orta Vadeli Programa (OVP) göre 2023-2025 döneminde enflasyon farkı ve memur zammıyla sosyal konut projesinde taksit ücretinin 3 yılda yüzde 90 oranında artacağını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Bu 3 yıllık dönemde, memur maaşlarına 2022 yılında yapılan yüzde 3 artı yüzde 5 oranında tekrar zam yapıldığı varsayıldığında yalnızca 3 yılda toplam artış yüzde 90'ı buluyor. Buna göre sosyal konut projesinde İstanbul'da 105 metrekare büyüklüğünde olan 3 artı 1 konutun 3 bin 352 lira 50 kuruş olan taksit tutarı 3 yıl sonra 6 bin 370 liraya çıkacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, iktidarın "yüzyılın projesi" olarak açıkladığı sosyal konut projesinde ödenecek taksit tutarının yılda iki defa memur maaşı oranında zamlanacak olmasının dar gelirliyi perişan edeceğini söyledi. 20 yıl vadeli ödeme sürecinde taksitlerin yılda iki defa artması nedeniyle dar gelirli vatandaşların yıllar içinde fahiş bir tutarla karşı karşıya kalacağına dikkat çeken Akın, bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"HER YIL İKİ DEFA ZAM YAPILAN TAKSİT TUTARINI DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZ NASIL ÖDEYEBİLİR?"

"20 yıl vadeyle dar gelirlerin yararlanması için hayata geçirilen projede taksit tutarının yılda 2 defa memur maaşı oranında artması demek, ödeme süresi boyunca taksit tutarına 40 defa zam yapılması anlamına geliyor. İktidarın ekonomide yarattığı tahribat nedeniyle ülkemiz olağanüstü bir enflasyonist dönem yaşıyor. Makyajlanmasına karşın resmi enflasyon oranı Türkiye'de şu an yüzde 80. Her yıl iki defa zam yapılan taksit tutarını dar gelirli vatandaşlarımız nasıl ödeyebilir?

"TAKSİT 3 YILDA 6 BİN 370 LİRAYA ÇIKACAK"

Bu 3 yıllık dönemde, memur maaşlarına 2022 yılında yapılan yüzde 3 artı yüzde 5 oranında tekrar zam yapıldığı varsayıldığında yalnızca 3 yılda toplam artış yüzde 90'ı buluyor. Buna göre sosyal konut projesinde İstanbul'da 105 metrekare büyüklüğünde olan 3 artı 1 konutun 3 bin 352 lira 50 kuruş olan taksit tutarı 3 yıl sonra 6 bin 370 liraya çıkacak. Enflasyon iktidarın öngörüsünün üzerinde oluşursa bu tutar daha da artacak.

"VATANDAŞLARIMIZI 20 YILLIK BORÇ SAHİBİ DEĞİL EV SAHİBİ YAPACAĞIZ"

CHP olarak biz vatandaşımıza ekonomik buhran yaşatmayacağız ve enflasyona ezdirmeyeceğiz. Vatandaşın alım gücünü yükselteceğiz. Vatandaşlarımızı 20 yıllık borç sahibi değil ev sahibi yapacağız. TOKİ, AKP döneminde, büyükşehirlerde lüks konutlar yapan, devletin kıymetli arazileri üzerinden rant yaratan ve bu rantı önceden belirlenmiş şirketlere aktaran bir kurum haline geldi."