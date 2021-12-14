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İktidarsız olduğunu savunarak beraatını istedi - Son Dakika

İktidarsız olduğunu savunarak beraatını istedi

14.12.2021 23:13

Köpeğe cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan 66 yaşındaki şahıs, çıkarıldığı ilk mahkemede iktidarsız olduğunu savunarak beraatını talep etti.

Köpeğe cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan 66 yaşındaki şahıs, çıkarıldığı ilk mahkemede iktidarsız olduğunu savunarak beraatını talep etti.

2021 yılının Temmuz ayında köpeğe cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan ve bir haftalık tutukluluk süresinin ardından adli kontrollü olarak ev hapsinde tutulan M.D. görülen ilk mahkemede iktidarsız olduğunu savunarak suçlamaları reddetti.

Olay Bartın'da 2021 yılının Temmuz ayında meydana geldi. İddialara göre 66 yaşındaki M.D. isimli şahıs fındık tarlasında komşusunun köpeğine cinsel istismarda bulundu. Aynı köyde ikamet eden komşular tarafından M.D'nin köpeğe cinsel istismar anları ise cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. Görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından Jandarma ekipleri M.D.'yi gözaltına alınırken Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile köpeğin sahibi M.D.'den şikayetçi oldu.

Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekim tarafından muayenesi yapılan köpek ise sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir haftalık tutukluluk süresinin sonrasında M.D. adli kontrollü olarak ev hapsinde tutuldu.

Olayla ilgili ilk mahkeme bugün Bartın Adliye Sarayında 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği, Bartın Çevre Kültür ve Doğal Varlıkları Koruma Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği de davaya müdahil oldu.

Sanık M.D. mahkemede yaptığı savunmada iktidarsız olduğunu kaydederek, "Tarlamda çalışıyordum yoruldum uzandım uyuya kalmışım. Köpek tarlaya girmiş yanıma yatmış. Uyurken üzerine doğru yuvarlanmışım. Köpeğin canı yanmış. Köpek benden uzaklaştı gitti. Görüntüleri kabul etmiyorum. Videoyu çekenler benim hasımlarım. Köpeğin sahibi ile bir sorunum yok. Çekilen video bana bir tertibat. Ben zaten rahatsızım, iktidarsızım. Böyle bir şey yapmam mümkün değil. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Bu suçlama nedeniyle köyde kimsenin yüzüne bakamıyorum. Ben adalet istiyorum" ifadelerinde bulunarak mahkeme heyetinden beraatını talep etti.

Köpeğin sahibi A.Y. ise olaya bizzat şahit olmadığını ancak video görüntülerde her şeyin ortada olduğunu belirterek sanık M.D.'den şikayetçi olduğunu söyledi. Davanın müdahillerinden Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Özge Öztekin de mahkemedeki konuşmasında, "Bu olay bizi çok derinden yaraladı. Suç videoda açık ve net olarak görülmektedir. Cinsel istismar bugün köpeğe yarın herhangi bir kişiye yapılabilir. Sanığın savunmalarını kabul etmiyoruz. Şahıs ifadesinde cinsel organını çıkarmadığını söylüyor şahsın bir sağlık sorunu da olabilir ancak köpeğe yaptığı şey açıkça ortadadır." diyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme video görüntüleri kaydeden şahitlerin de dinlenmesi için 23 Şubat 2022 tarihine ertelendi.

Mahkemenin ardından basın açıklamasında bulunan Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Özge Öztekin, "25 Temmuz 2021 günü, M.D. isimli şahıs, Bartın Kayadibi Çavuş Köyü'nde bir vatandaşın sorumluluğu altındaki bir köpeğe tecavüz etmiş; vatandaşın şikayeti üzerine şahıs önce gözaltına alınmış, daha sonra ise tutuklanmıştır. Sanık, 25 Temmuz'da olay günü gözaltına alınmış, 7 gün boyunca tutuklu kalmış, ardından her nedense serbest bırakılmıştır. Bizlere göre, bir hayvana yapılan işkence, cinsel şiddet, tecavüz; yaşam hakkı ve beden dokunulmazlığı gibi birçok hakkın acımasızca gasbıdır. Dolayısıyla psikolojik, sosyolojik ve daha birçok açıdan üzerinde durulması gereken bir utanç olayıdır. Söz konusu olan canlının insan olmaması, sanığın uyguladığı haksız fiilin cinsel şiddet olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Tecavüzcü fail, eğer sokakta yaşayan bir hayvana tecavüz ediyorsa önceden bunun cezası, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre sadece 625 TL iken, bu yıl bir süre önce yapılan değişiklikle, "Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan veya tecavüz eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır" hükmü getirilmiş, hayvana yönelik cinsel şiddetin cezası bir nebze olsun arttırılmış, adli ceza düzenlemesi yapılarak kamu vicdanı rahatlatılmak istenmiştir. Ancak şüphesiz hayvanların yaşamı ve güvenliği için bu yeterli değildir. Hayvana yönelik cinsel saldırı da bir suçtur ve Türk Ceza Kanunu'nda yer alan nitelikli cinsel saldırı hükümleri gibi değerlendirilmelidir. Hayvana yönelik cinsel şiddet, "cinsel ilişki" ya da "cinsel davranış" değildir; suçtur. Yıllardır yetkililere ilettiğimiz talep ise nettir. Hayvana yönelik cinsel istismar ve saldırı fillerini gerçekleştirenler hapis cezası ile cezalandırmalı; para cezasına çevrilmemesi ve cezada ertelemeye gidilememesi için, cezanın alt limiti 3 yıl olarak belirlenmelidir" ifadelerinde bulundu.

(Bülent Bostancı/İHA)

İktidarsız olduğunu savunarak beraatını istedi
İktidarsız olduğunu savunarak beraatını istedi
İktidarsız olduğunu savunarak beraatını istedi
İktidarsız olduğunu savunarak beraatını istedi
İktidarsız olduğunu savunarak beraatını istedi

Mahkeme, Bartın, Köpek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İktidarsız olduğunu savunarak beraatını istedi - Son Dakika


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