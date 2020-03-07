İktisadi Araştırma Vakfı'ndan DPÜ öğretim üyelerine ödül - Son Dakika
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İktisadi Araştırma Vakfı'ndan DPÜ öğretim üyelerine ödül

6 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Önder ve Kütahya Sosyal Bilimler MYO öğretim üyesi Doç. Dr.

İktisadi Araştırma Vakfı'ndan DPÜ öğretim üyelerine ödül, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Önder ve Kütahya Sosyal Bilimler MYO öğretim üyesi Doç. Dr. Şerife Önder, hazırladıkları 'Sürdürülebilir Kalkınmanın Gerçekleştirilmesinde Alternatif Bir Yaklaşım Olarak Döngüsel Ekonomi' başlıklı çalışmalarıyla Prof. Dr. M. Orhan Dikmen 'Araştırma Ödülü'ne layık bulundu.


İAV tarafından Prof. Dr. M. Orhan Dikmen anısına bu yıl 10.'su düzenlenen yarışmanın Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen ödül töreninde Prof. Dr. M. Orhan Dikmen Araştırma Ödülü'ne 'Sürdürülebilir Kalkınmanın Gerçekleştirilmesinde Alternatif Bir Yaklaşım Olarak Döngüsel Ekonomi: Panel Veri Yöntemi ile Bir Analiz' başlıklı çalışmayı hazırlayan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Hüseyin Önder ve Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Şerife Önder layık görüldü.


Doç. Dr. Hüseyin Önder ve Doç. Dr. Şerife Önder ödüllerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben'in elinden aldı.


Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal İktisadi Araştırmalar Vakfı'nın yarışmasından ödül alan Doç. Dr. Hüseyin Önder ve Doç. Dr. Şerife Önder'i makamında kabul etti. Uysal. Öğretim Üyelerini kazandıkları ödül nedeniyle tebrik etti ve üniversitenin tanınırlığına olan katkısına vurgu yaparak öğretim üyelerine başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA

Hüseyin Önder, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:33 Kaynak: İHA
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