İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Oryantasyon Programı Düzenlendi 01-10-2021 - Son Dakika
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Oryantasyon Programı Düzenlendi 01-10-2021

Son Güncelleme: 02.10.2021 01:48

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 2021-2022 öğretim yılında, Fakülteye yeni kayıt olan öğrencilere yönelik oryantasyon programı düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 2021-2022 öğretim yılında, Fakülteye yeni kayıt olan öğrencilere yönelik oryantasyon programı düzenlendi.

İşletme, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinin tanıtıldığı programda, İşletme Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ ve Arş. Gör. Dr. Aytaç GÜT, Uluslararası İlişkiler Bölümünden Araş. Gör. Şahin GÜRÇAY, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Hilmiye BOSTANCI ve Arş. Gör. Dr. Mustafa DEMİRKOL, bölümleri tanıtıcı sunum yaptı.

Oryantasyon programına katılan öğrencilere, öğretim üyeleri ve idari personel tarafından fakültenin işleyişi, idari yapısı, mezuniyet sonrası iş imkanları, öğrenci değişim programları, isteğe bağlı staj gibi konular hakkında detaylı bilgiler verildi.

Dersliklerde gerçekleşen sunumların ardından, öğrenciler Fakülte Sekreteri Refiye GÜMÜŞ eşliğinde fakülte binası, kütüphane, Sosyal Yaşam Merkezi ve Genç Ofis'i ziyaret ederek üniversitemiz birimlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Fakültenin diğer bölümlerinin tanıtımı için ileriki günlerde de oryantasyon programı düzenleneceği belirtildi.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Oryantasyon Programı Düzenlendi 01-10-2021 - Son Dakika


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SON DAKİKA: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Oryantasyon Programı Düzenlendi 01-10-2021 - Son Dakika
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