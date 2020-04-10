İktisat profesöründen,

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rengin Ak, pandemik krizin, küreselleşmenin aksine daha kapalı, daha özgür ve kendi kendine yeten ülkelerden oluşan bir dünya yaratacağı değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına almasıyla küreselleşme olgusunun da sorgulanmaya başlandığını söyledi.

Küreselleşmenin ülkeleri birbirlerine tamamen bağımlı hale getirdiğini, bunun bir ülkede çıkan bir krizi kısa sürede diğer ülkelere taşıdığını anlatan Ak, yaşanan bu durumun son birkaç aydır ülkeleri bulaşıcı hastalıklarla karşı karşıya bıraktığını anımsattı.

Ak, küreselleşen salgının, ekonominin arz yönünü beklenmedik şoklara karşı savunmasız hale getirdiğini ifade etti.

Avrupa Birliğine (AB) üye ülkeler İtalya ve İspanya'nın kendi kaderine terk edildiğini savunan Ak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küresel bazda bir bütünlük sergilenmeden, her ülke kendi sağlık ve ekonomik tedbirlerini, kendi politikaları çerçevesinde alma yoluna gitti. Bu krizi en yoğun yaşayan AB üye ülkelerinden İtalya ve İspanya'nın kendi kaderine terk edilmesi, yalnızlaştırılması, beraberinde bazı soruları getirmiştir. Küresel ölçekte bütünlüğün yaşanmadığı ve ulusal bazda önlemlerin alındığı bu durum küresel salgının ülkeleri kendi sorunları ile baş başa bırakarak yalnızlaştırdığını ve ülkelerinde bu süreci bir toparlanma ve uyanma sinyali olarak görmeleri gerektiğini gösterdi."

Ak, koronavirüs salgınının ülkelere, dışa bağımlılık yerine eğitimde, sağlıkta, üretim sürecinde kendi kendine yeten, Ar-Ge çalışmalarına önem veren ve katma değer yaratan ülkeler haline gelinmesi gerektiği sinyallerini verdiğini dile getirdi.

"Küreselleşme olgusu sınıfta kaldı"

Küresel bazda yaşanan pandeminin ekonomiyi durma noktasına ve ülkeleri bireysel karar alma konumuna getirdiğini anlatan Ak, ülkelerin kendi kabuklarına çekilerek bu süreci ulusal tedbirlerle çözmeye çalıştıklarını vurguladı.

Ülkelerin içgüdüsel bir hareketle ulusal tedbirlere yönelerek bu süreci yönetmeye çalıştıklarının altını çizen Prof. Dr. Rengin Ak, şunları kaydetti:

"Yaşanan pandemik krizin, milliyetçiliği tetikleyeceği ve devlet otoritesini güçlendireceği düşüncesi hakim olmaya başladı. Hükümetleri bu krizden çıkabilmek için var güçleri ile acil önlem ve tedbirler almaya teşvik etmiştir. Pandemik kriz, küreselleşmenin aksine daha kapalı, daha özgür ve kendi kendine yeten ülkelerden oluşan bir dünya yaratacaktır. Bu amaç doğrultusunda hükümetler, özellikle belirli stratejik sektörlerde yerli üretimin artırılmasına yönelik desteklerle devreye girecektir.

Dünyayı küçülten ve küçük bir köye çeviren küreselleşme olgusu sınıfta kaldığını anlatan Ak, "Pandemik kriz küreselleşmenin sonunu getiriyor. Pandemik krizden sonra dünyanın eski haline dönmeyeceğine inanıyoruz. Kısaca hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Pandemik krizden sonra yeni dizayn edilecek dünya düzeninin, ülkeler arasında beklenmedik stratejik ortaklıklara veya ayrılıklara neden olacağını düşünüyoruz." ifadesine yer verdi.