İktisatçılar ABD ekonomisinin iki yıl sonra resesyona gireceğini öngörüyor
39 dakika önce
İktisatçılar Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ekonomisinin önümüzdeki iki yıl içerisinde resesyona gireceğini düşünüyor.
İktisatçılar Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) ekonomisinin önümüzdeki iki yıl içerisinde resesyona gireceğini düşünüyor.
Ülkede yayınlanan bir ankete göre, ABD'deki iktisatçıların büyük çoğunluğu önümüzdeki iki yıl içinde bir resesyon bekliyor ancak FED'in eylemleri nedeniyle başlangıç ötelenebilir.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:29
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