Son Dakika Haberleri: İktisatçılar ABD ekonomisinin iki yıl sonra resesyona gireceğini öngörüyor
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İktisatçılar ABD ekonomisinin iki yıl sonra resesyona gireceğini öngörüyor

39 dakika önce

İktisatçılar Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ekonomisinin önümüzdeki iki yıl içerisinde resesyona gireceğini düşünüyor.

İktisatçılar ABD ekonomisinin iki yıl sonra resesyona gireceğini öngörüyor, System.String[]
İktisatçılar Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ekonomisinin önümüzdeki iki yıl içerisinde resesyona gireceğini düşünüyor.

Ülkede yayınlanan bir ankete göre, ABD'deki iktisatçıların büyük çoğunluğu önümüzdeki iki yıl içinde bir resesyon bekliyor ancak FED'in eylemleri nedeniyle başlangıç ötelenebilir.
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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:29 
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