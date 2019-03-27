İkü Basın Ekspres Yerleşkesi'ne "İç Mekan Tasarımı" Ödülü

İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ) Mimarlık Fakültesi, iç mekan tasarımlarının ödüllendirildiği ArchIST Awards For Interior Design 2019'da, 'Eğitim ve Kültür Yapıları' kategorisinde ödülün sahibi oldu.

İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ) Mimarlık Fakültesi, iç mekan tasarımlarının ödüllendirildiği ArchIST Awards For Interior Design 2019'da, 'Eğitim ve Kültür Yapıları' kategorisinde ödülün sahibi oldu. Tasarımı yapan İKÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Usta, iç mekan tasarımını yaparken fiziksel konforu ve içinde eğitim gören öğrencilerin mutlu olmasını amaçladıklarını söyledi.



İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Mimarlık Fakültesi, iç mekan tasarımlarının ödüllendirildiği ArchIST Awards For Interior Design 2019'da, üniversitenin Basın EkspresYerleşkesinin iç tasarımıyla 'Eğitim ve Kültür Yapıları' kategorisinde ödül aldı.Tasarımı yapan Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Usta, "10 katlı iki bloktan oluşan binayı, eğitim ve kültür yapısına dönüştürdük. Bunu dönüştürürken de İKÜ'nün misyon ve vizyonuyla örtüşen iç mekan tasarımının olmasını arzuladık. Temamızı 'oradaki orası' diye belirledik" dedi.



FİZİKSEL KONFOR ÖN PLANDA



Üniversite binalarının çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Usta, "Bu mekanlar, sadece mesleki eğitimlerin kazandırıldığı alanlar değil, araştırmanın yapıldığı farklı karşılaştırmalara olanak sağlayan mekanlar. Mekanda yer alan derslikler, kütüphaneler, kafeteryalar, koridorlar ve çalışma alanlarının tümü karşılaştırmalara olanak sağlayacak şekilde tasarlandı. İç tasarımlarla, fiziksel konforun ve içinde eğitim gören öğrencilerin mutlu olması amaçlandı" diye konuştu.



MEKANLAR KİŞİSELLEŞTİRİLDİ



Birçok alanda niş oluşturduklarını ve bu nişlerin mekanları kişiselleştirdiğini belirten Prof. Dr. Ayhan Usta, "Yapının kendine özgü taşıyıcı sistemi var, bu sistemi eğitim yapılarına dönüştürürken farklı duvar kalınlıkları vardı. Birçok alanda küçük nişler oluşturduk. Bu nişlerin mekanı kişiselleştirdiğini görüyoruz.Uygulamanın başından sonuna kadar yapılması bir yılı buldu. Tasarım sürecinde ustalarla birliktemekanların üç boyutlu çizimlerini yaparak, anlatarak çok disiplinli çalıştık. Çıkan işin iyi olduğunu biliyorduk, ödülle taçlanması ise ayrı bir değer kattı" ifadelerini kullandı.



ARCHIST NEDİR?



Türk iç mimar ve mimarları için düzenlenen bir iç mekan tasarımı yarışması olan ArchIST 2019'un temel amacı, Türkiye'de mekan tasarımı yapan mimar ve iç mimarların uluslararası düzeyde başarılı işlerini ödüllendirmek ve sektöre hareketlilik getirerek; zeki, güçlü ve yaratıcı isimlerinin önünü açmak. ArchIST 2019 İç Mimar Atilla Kuzu'nun kalem aldığı manifesto çerçevesinde, 'cevizin kabuğunu kırmış' projeleri ödüllendirmeyi amaçladı. Yarışmanın kategorileri;yaşam alanı, çalışma alanı, alışveriş alanları, ticari konaklama alanları, eğitim ve kültür alanları, hayata geçmemiş, konsept projeler olarak belirlendi.



- İstanbul

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