İKÜ'nün düzenlediği Akıngüç Ödülü için başvurular başladı

İstanbul Kültür Üniversitesi'nin (İKÜ) bu yıl dördüncü kez düzenlediği Akıngüç Ödülü için başvurular başladı.

İKÜ açıklamasına göre, bu yıl çevre ve insan alanında düzenlenen Akıngüç Ödülü'nün konusu "İnsan sağlığı üzerine çevrenin etkisi" olarak belirlendi.

Son 5 yıldır tıp, biyoloji, tıbbi biyoloji, moleküler biyoloji, kimya, biyokimya gibi bilim dallarında çalışmaları olan ve son 2 yıl içerisinde taranan dergilerde ödül alanı ile ilgili yayımlanmış bilimsel makaleleri olan tüm araştırmacılar 30 Mayıs tarihine kadar yarışmaya başvurabilecek.

Başkanlığını İKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çimen Atak'ın yaptığı yarışmanın jürisinde, İKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihal Sarıer, İKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazif Ekin Akalan, İKÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ajda Çoker Gürkan ve Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belma Asli yer alıyor.

Birincilik ödülünün 15 bin lira, mansiyon ödülünün ise 10 bin lira olduğu yarışmanın kazananlarına ödülleri, 14 Ekim'de İKÜ'de düzenlenecek törenle takdim edilecek.