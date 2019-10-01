Son Dakika Haberleri: İKÜ'nün sahne konuğu; Fazıl Say
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İKÜ'nün sahne konuğu; Fazıl Say

1 saat önce

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), yeni sanat yılının ilk konserinde dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ı konuk edecek.

İKÜ'nün sahne konuğu; Fazıl Say, System.String[]

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), yeni sanat yılının ilk konserinde dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ı konuk edecek.

İKÜ'den yapılan açıklamaya göre, biletleri tükenmek üzere olan konser, üniversitenin Ataköy yerleşkesinde bulunan Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde 9 Ekim'de saat 19.00'da gerçekleşecek.

İKÜ'nün yeni sanat sezonundaki ilk konuğu dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say olacak. Say, konserde birbirinden değerli bestelerini seslendirecek.

Her yıl, birbirinden farklı tarz ve alandan sanatçıyı izleyicileriyle buluşturan İKÜ Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi bu yıl da Selçuk Yöntem, Genco Erkal, Evrencan Gündüz ve Gaye Su Akyol gibi isimleri ağırlamaya hazırlanıyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi, Fazıl Say, Ataköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:52 Kaynak: AA
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