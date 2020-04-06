İKÜ tüm hizmetlerini 'Sanal Banko'ya taşıdı - Son Dakika
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İKÜ tüm hizmetlerini 'Sanal Banko'ya taşıdı

6 saat önce

Koronavirüs salgını sonrası online ders sistemi ile eğitimlere devam İstanbul Kültür Üniversitesi online derslerin yanı sıra başlattığı "Sanal Banko" uygulamasıyla da öğrencilerinin tüm talep, başvuru ve danışmanlık işlemlerini dijital platforma taşıdığını duyurdu.

İKÜ tüm hizmetlerini 'Sanal Banko'ya taşıdı, System.String[]

Koronavirüs salgını sonrası online ders sistemi ile eğitimlere devam İstanbul Kültür Üniversitesi online derslerin yanı sıra başlattığı "Sanal Banko" uygulamasıyla da öğrencilerinin tüm talep, başvuru ve danışmanlık işlemlerini dijital platforma taşıdığını duyurdu.

Online dersler ile uzaktan eğitime devam eden İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), öğrencilerinin tüm ihtiyaç ve taleplerine cevap vermeyi amaçlayan 'Sanal Banko' uygulamasını da hizmete açtı. İKÜ, 'Sanal Banko' uygulamasıyla öğrencilerinin tüm talep, başvuru ve danışmanlık işlemlerini dijital platforma taşıdı.Sanal Banko kapsamında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Mali ve İdari İşler Daire Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Birimi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü başta olmak üzere İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Öğrenci Yaşam Kariyer ve Mezun Danışma Birimi (Kültür Noktası), Kütüphane, Revir (sağlık hizmetleri) ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimleri de sanal ofislerini hizmete açtı. Kurumsal Bilgi Yönetimi Daire Başkanlığı'nın desteği ile Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen İKÜ Sanal Banko; pandemi nedeniyle eğitim sürecine uzaktan devam eden öğrencilerin ihtiyaç duydukları başlıklarda somut çözümler üretmek üzere çalışıyor.

TÜM IHTIYAÇLARA "SANAL BANKO" ILE CEVAP VERILIYOR

Bu kapsamda öğrenciler İKÜ CATS ekranları üzerinden, "online kariyer danışmanlığı hizmeti", "kişisel ve mesleki gelişim eğitim/atölye programları takibi", "öğrenci belgesi talebi",  "transkript talebi", "COVID-19 danışma", "tıbbi danışma", "sanal muayene" (hastaneye gidemeyenler için online danışmanlık), "uzman psikologlardan kişiye özel psikolojik danışmanlık desteği", kütüphanenin elektronik kaynaklarına kampüs dışı erişim", "diğer kütüphanelerden makale sağlama", "mali konularla ilgili destek", "çalışan öğrenciler için bilgi ve süreç desteği" gibi hizmetlerden faydalanabiliyor. Bunun dışında şu anda yurtdışında bulunan ve süreçlerle ilgili bilgi almak isteyen öğrenciler için danışmanlık hizmeti yine Sanal Banko sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

"UZAKTAN EĞİTİM KÜLTÜR'ÜN DNA'SINDA VAR"

Uzaktan eğitimin pandemi nedeniyle üniversitenin tüm kademelerinde devreye alındığını belirten İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, "Uzaktan öğretim sistemimiz CATS'i,MIT ve Stanford gibi üniversitelerin kullandığı Sakai LMS yazılımını uyarlayarak 10 yıl önce geliştirdik. Bugüne kadar seçmeli dersler ve çeşitli seviyelerde de düzenli olarak kullanıyorduk. Günün getirdiği olağanüstü koşullarda da hizmetlerimizin sürdürülebilirliğine ilişkin tüm ihtiyaçlarımıza cevap veren 360 derece bir yapıya dönüştü. Günde 8 bine yakın öğrenci sisteme bağlanıyor ve 2 bine yakın dersimiz açıldı. Dolayısıyla şu süreçte uzaktan eğitimi kesintisiz sürdürebileceğimize inanıyorum. Çünkü uzaktan eğitim, bir anlamda Kültür'ün DNA'sında var. 1938'de dedem Halil Akıngüç'ün kurduğu Kültür Dersevi'ne ek olarak Berlin'deki; mektupla öğretim sistemi Fernschule'nin Türkiye temsilciliğini alması; o günün koşullarında 600 öğrencinin kaydolduğu bir uzaktan eğitim sistemini kurması, bunun en güçlü kanıtıdır. Öğrencilerimizin idari ihtiyaçlarına cevap veren sanal ofislerimiz de yine uzaktan öğretim platformumuz CATS üzerinden çalışıyor. Pandeminin etkilerini ve olası yan etkilerini en aza indirgemeye çalıştığımız bu dönemde; mevcut hizmet başlıklarımızın kapsamını geliştirmeye; yeni süreçleri devreye almaya devam ediyoruz" diye konuştu.

ONLİNE DERSLERE PANEL VE KONFERANSLAR EŞLİK EDİYOR

İKÜ Öğrenci, Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi (Kültür Noktası) ile öğrenci toplulukları tarafından düzenlenen eğitim, konferans ve paneller de bu süreçte faaliyetlerine online devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde online olarak, 104 kişinin katılımıyla düzenlenen "Sağlıkta Yapay Zeka Koronavirüs" panelinde Dr. Yusuf Yeşil ile Yeşil Science ekibinden Ömer Özgür, Ceren Yüksel ve Ali Mirzaei konuşmacı olarak yer aldı. 3 saat süren panel boyunca virüsün yayılma ve saldırı mekanizması, salgından etkili korunma yöntemleri, yapay zeka ile virüse karşı üretilebilecek çözümler gibi konular ele alındı ve katılımcıların soruları yanıtlandı.


İstanbul Kültür Üniversitesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:18 Kaynak: DHA

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