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İKÜSAG, 2019-2020 sanat sezonunu "Spiral Jetty" sergisi ile açacak

23 dakika önce

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), 2019-2020 sanat sezonunu "Spiral Jetty" sergisi ile açacak.

İKÜSAG, 2019-2020 sanat sezonunu

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), 2019-2020 sanat sezonunu "Spiral Jetty" sergisi ile açacak.

İKÜSAG'dan yapılan açıklamaya göre, İKÜSAG 2019-2020 sanat sezonunun ilk sergisinde Gökçe Erhan, Alper Aydın, Yüksel Dal ve Ahmet Duru'nun eserlerinden oluşan seçkiye ev sahipliği yapacak.

25 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te İKÜ Ataköy yerleşkesinde gerçekleşecek açılış kokteyli ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak "Spiral Jetty" adlı karma sergi, aynı zamanda 16. İstanbul Bienali'yle de paralel olarak ilerleyecek.

Doğa ve insan birliğini onarmayı yaşamsal bir problem olarak gören dört sanatçıyı bir araya getiren sergide; Ahmet Duru ve Yüksel Dal'ın farklı bakış açılarını yansıtan eserleriyle, Gökçe Erhan iki yağlı boya resmi ve bir videosuyla, Alper Aydın ise buluntu ağaç ve metal konstrüksiyondan oluşan Corpus Membratim başlıklı yerleştirmeyle yer alıyor.

Sergideki eserler; Robert Smithson'un efsanevi Spiral Dalgakıran'ında olduğu gibi yolculuk, kayıt, tanıklık, deneyim gibi temsili aşan yöntemleriyle, insan ömrünün sonluluğunu doğanın sonsuzluğu içinde anlamlandırmayı öneriyor. İşlerin her biri performatif arka planları, güncel kaygıları ve zamana dair derin kavrayışlarıyla birbirine dokunuyor.

Bu yıl "7. Kıta" temalı 16. İstanbul Bienali'yle paralel olarak ilerleyecek sergi, 23 Ekim Çarşamba gününe kadar ziyarete açık kalacak.

Aydın, Gökçe, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:16 Kaynak: AA
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