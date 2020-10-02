İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: "AB sürecini canlandırma fırsatı kaçırılmamalı"

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AB Konseyi'nde Türkiye ile ilişkiler konusunda alınan karara ilişkin, AB sürecinin yeniden rayına oturtulması, Türkiye'nin kalkınma ve büyüme sürecine hizmet etmesi için bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini belirtti.

Zeytinoğlu, dün başlayan AB Konseyi'nde Türkiye ile ilişkiler konusunda alınan kararlara ilişkin yaptığı açıklamada, kararın AB'nin Türkiye'ye yaklaşımında önemli bir değişime işaret ettiğini ve bunun AB ile ilişkileri yeniden canlandırmak için önemli bir fırsat olduğunu bildirdi.

Bir süredir geriye giden AB sürecinin yeniden rayına oturtulması, Türkiye'nin kalkınma ve büyüme sürecine hizmet etmesi için bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğine işaret eden Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"AB Konseyi dün Türkiye ile ilişkileri görüştü ve önemli kararlar aldı. Türkiye'ye iki aşamalı bir yaklaşım öngörüldü. Buna göre AB'nin stratejik çıkarının Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortamın oluşması olduğu ve bunun için de Türkiye ile iş birliğine dayalı ve karşılıklı fayda getiren bir ilişkinin geliştirilmesi gerektiği kabul edildi.

Türkiye'ye yönelik olarak 2018 ve 2019'da alınan ilişkileri durdurma ve yaptırım kararlarının arkasından bu yaklaşım ümit vadediyor. Türkiye, AB için vazgeçilmesi mümkün olmayan bir ülke. Bu sebeple de Türkiye ile pozitif bir gündem oluşturulması için adım atıyorlar. Ancak Konseyin sonuç belgesinde, Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiği düşünülen eylemlerini durdurma çağrısı da bulunuyor."

Zeytinoğlu şunlara vurgu yaptı:

"Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif bir siyasi gündem oluşturulması öngörülüyor. Bu pozitif gündemin içinde ise Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, ticaretin kolaylaştırılması, insan insana temasların artırılması, yüksek düzeyli diyalog mekanizmaları ve göç konusunda işbirliği yer alıyor. AB Konseyi Başkanı, Avrupa Komisyonu Başkanı ve Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi ile iş birliği içinde Türkiye-AB ilişkilerini yeniden canlandırmak için bir öneri hazırlamaya davet ediliyor. Bu çok önemli bir fırsat ve Türkiye'nin de reform sürecine geri dönmek suretiyle bu fırsatı yakalaması büyük önem taşıyor."

Zeytinoğlu, AB'nin sonuç belgesinde Kıbrıs sorununun çözümü için BM çerçevesindeki müzakerelerin yeniden başlatılması ve AB'nin aktif bir rol oynamaya hazır olduğu mesajının da verildiğini hatırlattı.

Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanı konularının diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunulduğunu ifade eden Zeytinoğlu, Türkiye ve Yunanistan arasında yeniden başlayan diyalog sürecine işaret etti.

Zeytinoğlu, AB'nin önerdiği pozitif gündemin içinde yer alan Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, ticaretin kolaylaştırılması, insani temasların artırılması ve göç konusunda işbirliği gibi maddelerin bir süredir tıkanmış olan ilişkileri yeniden canlandırmak için önemli konu başlıkları olduğunu belirtti.

İş dünyasının özellikle Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve modernize edilmesi ve vize serbestliğinin sağlanması hedeflerine tam destek verdiğini belirten Zeytinoğlu şöyle devam etti:

"AB'nin önerdiği pozitif gündemin içinde gümrük birliğinin güncellenmesi ve insani temasların artırılması maddeleri yer alıyor. Bu iki konu Türkiye'de sivil toplum ve iş dünyasının da bir süredir gündemindeydi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin üyesi olduğu Eurochambres gibi AB iş dünyasının çatı örgütleri de bu süreci destekliyordu. Gümrük Birliği'nde işlemeyen hususlar ve sorunlar bulunuyor. AB'nin imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye tarafından da eş zamanlı olarak müzakere edilmesi, karayolu taşımacılığında kotaların ve geçiş ücretlerinin kaldırılması, AB ticaret politikası sürecine katılım sağlanması, anlaşmazlıkların halli mekanizmasının güçlendirilmesi gibi konuların çözüme kavuşturulması gerekiyor.

Bunun yanında, sadece sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerini içeren Gümrük Birliği ilişkisinin hizmetler ve tarım gibi yeni sektörleri kapsayacak şekilde modernize edilmesi de AB ile ekonomik ve ticari iş birliğinin güçlendirilmesi için bir gereklilik. Diğer önemli konu olan vize serbestliği sürecinin başta iş insanları ve sivil toplum olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının AB üye devletlerindeki temasları önünde bir engel oluşturan Schengen vizesinin kaldırılması için tamamlanması gerekiyor.

Türkiye zaten bu süreçte 72 kriterin 66'sını tamamlamıştı. Kalan kriterlerin tamamlanması da büyük ölçüde AB'den gelecek yeşil ışığa ve Türkiye'nin siyasi kararlılığına bağlı. Türkiye'nin kalan kriterleri yerine getirmesi ve AB'nin vize serbestliğinin gerçekleşmesine yönelik güçlü bir sinyal vermesi ilişkilerde çığır açabilir. AB'nin önerdiği pozitif gündemin işletilmesi ve içinin doldurulması için bu alanlarda hızlı adımlar atılması şart."