Son Dakika Haberleri: İKV Başkanı'ndan AP'nin kınama kararına tepki
Son Dakika Ekonomi İKV Başkanı'ndan AP'nin kınama kararına tepki

İKV Başkanı'ndan AP'nin kınama kararına tepki

31 dakika önce

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği "Barış Pınarı" operasyonunu kınayan kararı değerlendiren İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Karar Suriye gerçeğini ve Türkiye'nin oynadığı insani rolü gözardı ediyor" dedi.

İKV Başkanı'ndan AP'nin kınama kararına tepki, System.String[]

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği "Barış Pınarı" operasyonunu kınayan kararı değerlendiren İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Karar Suriye gerçeğini ve Türkiye'nin oynadığı insani rolü gözardı ediyor" dedi.

Türkiye, Suriye, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:24 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerika'ya taşınan Aleyna Tilki, kirası 82 bin TL olan bir eve taşındı
Uluslararası Af Örgütü'nden küstah rapor! Türkiye yüzlerce mülteciyi kandırarak ya da zorla Suriye'ye gönderdi yalanı Son Dakika: Kart ile altın alımında taksit sayısı 8'e çıktı Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 11:55:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İKV Başkanı'ndan AP'nin kınama kararına tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]