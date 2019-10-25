İKV Başkanı'ndan AP'nin kınama kararına tepki
31 dakika önce
Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği "Barış Pınarı" operasyonunu kınayan kararı değerlendiren İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Karar Suriye gerçeğini ve Türkiye'nin oynadığı insani rolü gözardı ediyor" dedi.
Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği "Barış Pınarı" operasyonunu kınayan kararı değerlendiren İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Karar Suriye gerçeğini ve Türkiye'nin oynadığı insani rolü gözardı ediyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:24
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