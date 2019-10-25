İKV Başkanı'ndan AP'nin kınama kararına tepki

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği "Barış Pınarı" operasyonunu kınayan kararı değerlendiren İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Karar Suriye gerçeğini ve Türkiye'nin oynadığı insani rolü gözardı ediyor" dedi.