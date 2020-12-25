İKV Başkanı Zeytinoğlu, Brexit sürecinde sağlanan anlaşmayı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

İKV Başkanı Zeytinoğlu, Brexit sürecinde sağlanan anlaşmayı değerlendirdi Açıklaması

25.12.2020 14:47
İKV Başkanı Zeytinoğlu, Brexit sürecinde sağlanan anlaşmayı değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, İngiltere ile AB arasında anlaşma sağlanmasının, özellikle Türk ihracatçılar açısından büyük bir rahatlama anlamına geldiğini belirtti.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, İngiltere ile AB arasında anlaşma sağlanmasının, özellikle Türk ihracatçılar açısından büyük bir rahatlama anlamına geldiğini belirtti.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Brexit sürecinde sağlanan anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anlaşmanın sevindirici olduğunu aktaran Zeytinoğlu, aylardır birkaç konu üzerinde devam eden tartışmaların uzlaşı ile sonuçlanmasının Türkiye açısından da olumlu olduğunu belirtti.

Anlaşmasız Brexit tehlikesinin bu şekilde önlenmiş olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Birleşik Krallık, 31 Aralık 2020 itibarıyla AB üyeliğinden ayrılmış olacak. AB ile yeni ilişkisinin biçimlendiği müzakereler oldukça zorlu geçti ve aylar sonra nihayet uzlaşı sağlandı. 4 yıldan fazla bir süredir devam eden Brexit ve sonrasında AB ve Birleşik Krallık'ın yeni bir anlaşma imzalaması süreci nihayet tamamlanmak üzere. Aylardır devam eden müzakerelerde 3 konuda anlaşma sağlanamamıştı; balıkçılık hakları, adil rekabet kuralları, anlaşmanın uygulanması ve uyuşmazlıkların çözümü. Son ana kadar balıkçılık konusundaki pazarlıklar devam etti. Birleşik Krallık kara sularında AB balıkçılarının avlanmaya devam etmesi talebine karşılık Birleşik Krallık, bu hakkı sınırlandırmak istiyordu. Sonunda mal ve hizmet ticaretini içeren bir anlaşmaya varılması sevindirici. Karşılıklı olarak sıfır tarife ve sıfır kota üzerinden tam serbestliğin sağlanması yıllık yaklaşık 1 trilyon dolarlık ticareti güvence altına alıyor. Ancak buna rağmen sınır kontrolleri, regülasyon farklılıkları, bürokratik prosedürlerden doğan bazı ticari zorluklar, gecikmeler ve yığılmalar yaşanabilir."

Zeytinoğlu, artık AB ve Birleşik Krallık pazarının farklı olduğuna işaret ederek, Birleşik Krallık'ın artık kendi ticaret anlaşmalarını müzakere edip sonuçlandıracağını, regülasyonlarda AB'den farklı norm ve standartları uygulamaya koyabileceğini aktardı.

"İki taraf arasındaki ilişkileri düzenleyecek yeni bir anlaşmaya ihtiyaç var"

Varılan anlaşmanın Türkiye için önemine değinen Zeytinoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anlaşmasız Brexit olsaydı en fazla etkileyeceği tarafların başında AB'den sonra Türkiye gelecekti. Bu bakımdan anlaşmanın sağlanması özellikle Türk ihracatçılar açısından büyük bir rahatlama anlamına geliyor.

Birleşik Krallık, AB üyeliğinden ayrılması ile birlikte Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği'nin temelini oluşturan Ankara Anlaşması'ndan da ayrılmış oluyor. Bu sebeple iki taraf arasındaki ilişkileri düzenleyecek yeni bir anlaşmaya ihtiyaç var. Ticaret Bakanlığımız, Birleşik Krallık ile bu yeni anlaşmanın müzakerelerinde önemli ilerleme kaydetmiş ve sona yaklaşmıştı. Şimdi AB ile Birleşik Krallık arasında anlaşmaya varılması sonrasında Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yeni anlaşmanın da hızla yürürlüğe girmesi mümkün olabilecek. Bu şekilde ticari kayıpların önüne geçilmiş olacak. İhracatın devamı açısından bu yeni anlaşmanın hızla onaylanarak en kısa zamanda yürürlüğe girmesini ümit ediyoruz."

İktisadi Kalkınma Vakfı, Avrupa Birliği, Türkiye, Brexit, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İKV Başkanı Zeytinoğlu, Brexit sürecinde sağlanan anlaşmayı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Menajerlik oyunlarının efsane ismi Maxim Tsigalko hayatını kaybetti Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü 4,5 milyon aşı gelecek, öncelik sağlık çalışanlarının olacak Korona oldu, komadan çıkınca İskoç aksanıyla konuşmaya başladı İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi Kazazede kuryenin yere düşen telefonunu alıp kaçan şahıs "İnsanlık ölmüş" dedirtti Beklenen kar haberi yine gelmedi! Hava sıcaklıkları bugünden itibaren artıyor Eski eşini darbettiği iddiasıyla yargılanan sanığın tahliyesine karar verildi
Mbaye Diagne, aile bireylerinden birinde koronaya rastlandığı için Trabzon maçının kadrosunda yok Mbaye Diagne, aile bireylerinden birinde koronaya rastlandığı için Trabzon maçının kadrosunda yok         
14:41
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
3 gündür aranıyordu, yol kenarında bitkin halde bulundu: Kaçırıldım 3 gündür aranıyordu, yol kenarında bitkin halde bulundu: Kaçırıldım         
13:29
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ile 4 saatlik yol 1 saat 20 dakikaya inecek Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ile 4 saatlik yol 1 saat 20 dakikaya inecek         
13:09
Valilik duyurdu: Kırklareli'ne koronavirüs testi yaptırmayanlar giremeyecek Valilik duyurdu: Kırklareli'ne koronavirüs testi yaptırmayanlar giremeyecek         
12:53
Kızılırmak Nehri'nin ortasında 'kundaklanmış gibi görünen' poşetin içinden yastık çıktı Kızılırmak Nehri'nin ortasında 'kundaklanmış gibi görünen' poşetin içinden yastık çıktı         
12:28
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu         
12:04
Berkay'dan Arda Turan olayıyla ilgili çarpıcı itiraf: Pişman olacağım şeyler yaşayabilirdim Berkay'dan Arda Turan olayıyla ilgili çarpıcı itiraf: Pişman olacağım şeyler yaşayabilirdim         
11:52
Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti         
11:41
Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İlk defa lityum üretimine başlıyoruz Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İlk defa lityum üretimine başlıyoruz         
11:35
2 başarılı oyuncu Kırmızı Oda dizisine dahil oldu 2 başarılı oyuncu Kırmızı Oda dizisine dahil oldu         
11:13
Kayseri'de bir haftada ikinci avukat intiharı! 7. kattan kendini aşağı bıraktı Kayseri'de bir haftada ikinci avukat intiharı! 7. kattan kendini aşağı bıraktı         
11:10
Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış         
10:45
Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor         
10:10
Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti         
10:08
Şırdancılar isyanda: Paramızla altın alabiliyoruz ama şırdan bulup, alamıyoruz Şırdancılar isyanda: Paramızla altın alabiliyoruz ama şırdan bulup, alamıyoruz         
10:00
Antalya'daki selde zarar gören 15 bin ton çilek çöpe gitti Antalya'daki selde zarar gören 15 bin ton çilek çöpe gitti         
08:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 14:51:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İKV Başkanı Zeytinoğlu, Brexit sürecinde sağlanan anlaşmayı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei