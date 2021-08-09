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İKV Başkanı Zeytinoğlu: "Doğal afetlere karşı Akdeniz görev gücü kurulmalı" - Son Dakika

İKV Başkanı Zeytinoğlu: "Doğal afetlere karşı Akdeniz görev gücü kurulmalı"

09.08.2021 14:15
İKV Başkanı Zeytinoğlu:

İktisadi Kalkınma Vakfı( İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, iklim değişikliğinin Akdeniz Bölgesi'nde aşırı sıcaklık, kuraklık ve yağışlarda azalma şeklinde kendisini gösterdiğini belirterek, "Ortak kaderi paylaşan bu bölgenin ülkeleri afet durumunda kullanmak için acil bir görev gücü oluşturmak...

İktisadi Kalkınma Vakfı( İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, iklim değişikliğinin Akdeniz Bölgesi'nde aşırı sıcaklık, kuraklık ve yağışlarda azalma şeklinde kendisini gösterdiğini belirterek, "Ortak kaderi paylaşan bu bölgenin ülkeleri afet durumunda kullanmak için acil bir görev gücü oluşturmak da dahil olmak üzere Akdeniz Bölgesi'nde yaşanan afetlerde destek sağlamak üzere bir birlik oluşturabilir." dedi.

İKV'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Zeytinoğlu, özellikle Akdeniz ve Ege Bölgeleri'ni etkileyen orman yangınları sonrasında bu yangınların tüm ulusları derinden etkilediğini belirtirken, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin de yangın ve benzeri afetlerin sıklığı ve yoğunluğunu artırdığını kaydetti.

Zeytinoğlu, doğal yangınlarla mücadele için bir uluslar üstü örgütlenmenin şart olduğunu dile getirerek, "Gerek ulusal istatistikler, gerekse AB'nin Kopernik programı kapsamında toplanan veriler aşırı doğa olaylarında hızlı bir yükseliş olduğunu ortaya koyuyor. İklim değişikliğinin etkisiyle artan bu olaylar Akdeniz Bölgesi'nde aşırı sıcaklık, kuraklık ve yağışlarda azalma şeklinde kendisini gösteriyor. Bunun sonucunda ve şehirleşmenin de etkisiyle orman yangınları ve ani yağışların sonucu olarak seller sıklıkla yaşanabiliyor. Ortak kaderi paylaşan bu bölgenin ülkeleri afet durumunda kullanmak için acil bir görev gücü oluşturmak da dahil olmak üzere Akdeniz Bölgesi'nde yaşanan afetlerde destek sağlamak üzere bir birlik oluşturabilir." açıklamasında bulundu.

Zeytinoğlu, Türkiye'nin AB Sivil Koruma Mekanizması içinde olduğunu ve bu kapsamda da AB'nin acil durumda oluşturduğu rescEU destek havuzundan faydalandığını vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Orman yangınlarının hızla yayılması ve yerleşim alanlarını etkilemesi sonrasında ülkemiz, AB'nin Sivil Koruma Mekanizması'ndan yardım istemiş ve Hırvatistan ile İspanya yangın müdahale uçakları göndererek destekte bulunmuştur. Türkiye, gerek bu mekanizmanın bir üyesi olarak gerekse AB'nin Kopernik programı çerçevesindeki arazi ve iklim izleme verilerinden faydalanarak AB ile iş birliği içindedir. Ancak özellikle Akdeniz ülkelerinin sorunlarını dikkate alan, iklim değişikliğinin bu bölgede yol açtığı aşırı doğa olayları ile afetlere müdahale için bir görev gücü ve örgütlenme oluşturulması daha yoğun bir müdahale kapasitesi sağlayacaktır. Ayrıca Akdeniz ülkelerinin ortak sorunlarını tartışıp çözüm üretebileceği bir yapı oluşturulması suretiyle iklim değişikliğinin yol açtığı felaketlerin yanında göç gibi sınır aşan meselelerde birlikte hareket edip çözüm üretebilecek bir yapı ortaya çıkmış olacaktır. İKV olarak bu önerimizi kamuoyuna sunuyoruz."

İktisadi Kalkınma Vakfı, Akdeniz Bölgesi, Akdeniz, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İKV Başkanı Zeytinoğlu: 'Doğal afetlere karşı Akdeniz görev gücü kurulmalı' - Son Dakika Ekonomi


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