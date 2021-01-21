İKV Başkanı Zeytinoğlu: " Sadece 2021 değil, bundan sonraki her yıl AB yılı olsun"

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2021'in Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler açısından umutlu başladığını belirterek, "Sadece 2021 değil, bundan sonraki her yıl AB yılı olsun. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestliği ve mülteci iş birliği başta olmak üzere ilişkilerdeki tıkanıklığı aşmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB büyükelçileri ile gerçekleştirdiği toplantılara değinerek, AB ile ilişkileri rayına oturtma ve hızlandırma çabalarının takdirle karşılanması gerektiğini ifade etti.

Son yıllarda oldukça zorlu bir sürecin yaşandığı Türkiye-AB ilişkilerinin, Türkiye açısından stratejik olduğu kadar ekonomik ve ticari açıdan da son derece önemli olduğunu belirten Zeytinoğlu, "İlişkilerin karşılıklı fayda ekseninde olumlu bir rotaya sokulması, tam üyelik hedefinin de nihai hedef olmaya devam etmesi gerekiyor. AB'nin lider ülkesi Almanya'da, Başbakan Merkel'in partisi CDU'nun başkanı olarak seçilen Armin Laschet'in, Merkel'in ılımlı merkez çizgisini devam ettirecek bir siyasetçi olması olumlu bir gelişme. Bu hafta içinde gerçekleşen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Türkiye ziyareti, karşılıklı diyaloğun gelişmesi için olumlu bir başlangıç." değerlendirmesinde bulundu.

2021'in AB ile ilişkiler açısından umutlu başladığını aktaran Zeytinoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeleri ve AB'nin stratejik hedef olduğuna dair açıklamaları AB'nin tekrar bir öncelik olarak ön plana çıkmakta olduğunu gösteriyor. Doğu Akdeniz'de tansiyonu azaltmaya yönelik adımlar ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ziyareti, diplomasinin bu sene AB ile ilişkilerde daha belirleyici olacağına işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda AB sürecinde önemli zemin kaybı yaşadık. Bunu geri kazanmak ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestliği ve mülteci iş birliği başta olmak üzere ilişkilerdeki tıkanıklığı aşmak gerekiyor. Tabi bunlar tam üyeliğin yerini alacak süreçler olarak değil, tam üyeliğe giden süreci kolaylaştırıcı adımlar olarak düşünülmeli. Ekonomi yönetiminde atılan reform adımları, yargı ve demokratikleşme alanındaki siyasi reformlar hızlandırılarak Türkiye'nin AB yönelimi sürekli hale gelmeli. 2000'li yılların başında bunu yapmıştık. Yine yapabiliriz.

Özellikle vize serbestliği sürecinde 72 kriterden kalan 6 kriterin yerine getirilmesi için çalışmalar hızlandırılmalı. Somut reform adımlarının atılması AB'nin Türkiye'ye yönelimini de olumlu yönde etkileyecektir. Almanya'da Başbakan Merkel'in partisi CDU'nun yeni Başkanı olarak seçilen Armin Laschet, Merkel çizgisini devam ettirecek ve partinin daha da sağa kaymasını önleyecek bir siyasetçi. Özellikle göçmenlere yakın ve ılımlı yaklaşımı ile dikkat çekiyor. Bu da Türkiye için bir şans. Almanya, Türkiye'nin AB'deki en önemli partneri. Bu açıdan Almanya ile ilişkileri yakın tutarak, bunun AB sürecine de olumlu yansımaları olacağını dikkate alarak 2021'nin ve bundan sonraki her yılın AB yılı olmasını diliyoruz".