İKV: Uzun vadeli ve düşük faizli finansmana ihtiyaç var - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İKV: Uzun vadeli ve düşük faizli finansmana ihtiyaç var - Son Dakika Ekonomi

İKV: Uzun vadeli ve düşük faizli finansmana ihtiyaç var

6 saat önce

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin olumsuz etkilerini gidermek için uzun vadeli ve düşük faizli finansmana ihtiyaç olduğunu belirtti.

İKV: Uzun vadeli ve düşük faizli finansmana ihtiyaç var, System.String[]

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin olumsuz etkilerini gidermek için uzun vadeli ve düşük faizli finansmana ihtiyaç olduğunu belirtti.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, uygulanan teşvik paketlerinin finansmanı için sıcak paraya ihtiyaç duyulacağını ve bu süreçte Uluslararası Para Fonu'nun da (IMF) bir opsiyon olarak düşünülebileceğini aktardı.

IMF'nin, üyesi olan ülkelere kotalarının yüzde 145'ine kadar kısa vadeli likidite sunmasını sağlayan yeni bir kısa vadeli likidite hattını 15 Nisan'da devreye soktuğunu hatırlatan Zeytinoğlu, Türkiye'nin IMF'deki kotasının 6,9 milyar dolar olduğunu ve bunun yüzde 145'inin 10 milyar dolar olacağını bildirdi.

Zeytinoğlu, IMF'nin bu şekilde Kovid-19 krizinin ekonomiler üzerindeki etkilerine karşı kısa vadeli fon sunduğunu belirterek, Türkiye'nin 1947'den beri IMF üyesi olduğunu anımsattı. Zeytinoğlu, IMF'den kredi almanın üyeliğin sağladığı bir hak olduğunu ve tüm üyelerin zaman zaman bu hakkı kullandığını bildirdi.

"Tahminlere göre küresel ekonomi yüzde 3 küçülecek"

Ayhan Zeytinoğlu, IMF'nin Kovid-19 krizi bağlamında sağlamayı öngördüğü kredilerin diğer tür koşullu stand-by anlaşmalarından farklı olduğunu vurguladı.

Zeytinoğlu, Kovid-19 krizinin tüm dünya ekonomilerini sarstığını belirterek, şunları kaydetti:

"Üretim ve tüketimde azalma, durgunluk, gelir kaybı ve ticaret ağlarının kesilmesi dünya ekonomisinde bir daralma ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. 1929 büyük buhranından sonra 2008 yılındaki mali krizden de daha ciddi boyutlarda bir kriz bizleri bekliyor. Yapılan tahminlere göre, küresel ekonomi yüzde 3 küçülecek. Bu zor koşullarda dünyada finansal sistemin istikrarını sağlamakla görevli kuruluş olan IMF, 189 üye ülkeye 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini kullandıracağını açıkladı.

Türkiye'nin gündeminde IMF'ye başvurmak şu anda olmasa da, ülkemiz de bir IMF üyesi ve bu kapasiteden faydalanmak hakkına sahip. Ekonominin gerektirdiği sıcak para akışını kolaylaştırmak için IMF opsiyonu tamamen gözden uzak tutulmamalı. Türkiye'nin daha önce yaptığı stand-by anlaşmalarından farklı olarak bu sefer IMF'nin özellikle Kovid-19 pandemisi ile mücadele için kullandırttığı kısa vadeli fonlara başvurulabilir. Bu fonlar Türkiye'de daha önceleri kullanılan stand-by türü anlaşmalardan farklı. Kriz ile mücadele ekonomiye likidite enjeksiyonunu gerektiriyor. Bunun sağlamanın bir yolu olarak IMF'nin önerdiği yeni kısa vadeli kredi fonuna başvurulabilir."

İktisadi Kalkınma Vakfı, Uluslararası Para Fonu, Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 03:18 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerilerinde bulundu
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,94'ten işlem görüyor İngiliz basını: Türkiye'nin gönderdiği yardımların gecikmesi sağlık sistemimizi çökertebilir Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu! Zirve yüzde 40 ile imalatın Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını sorarız Türkiye'de salgın sürecinde internette en çok ne arandı? İlk sırada EBA TV var Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek Abi kardeş doktorlar korona virüsten hayatını kaybetti İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı
ABD'de petrolün varil fiyatı 1 doların altına kadar geriledi ABD'de petrolün varil fiyatı 1 doların altına kadar geriledi         
21:26
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi         
21:22
İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi         
21:14
Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti         
21:06
Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı         
20:56
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi         
20:35
Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi         
20:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz         
20:07
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti! Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!         
19:59
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak         
19:44
Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
19:28
İtalya'da 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi İtalya'da 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi         
19:18
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler         
19:14
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi         
18:56
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı         
18:49
PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak         
18:35
Aydın'da il il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı Aydın'da il il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı         
18:26
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti         
18:25
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı         
18:24
Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu         
18:20
Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları         
18:11
Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil         
18:02
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı         
17:49
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız         
17:46
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi         
17:29
İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak         
17:14
Yüksekova'da sürü halinde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor Yüksekova'da sürü halinde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor         
17:11
Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi         
17:06
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi         
17:04
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2020 21:53:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İKV: Uzun vadeli ve düşük faizli finansmana ihtiyaç var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]