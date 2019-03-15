Son Dakika Haberleri: İkv/zeytinoğlu: Ortaklık Konseyi'nin Toplanması Ümit Vericidir

İkv/zeytinoğlu: Ortaklık Konseyi'nin Toplanması Ümit Vericidir

1 saat önce

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin temel karar organı olan Ortaklık Konseyi'nin dört yıllık bir aradan sonra toplanması ümit vericidir" dedi.

İkv/zeytinoğlu: Ortaklık Konseyi'nin Toplanması Ümit Vericidir, System.String[]
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin temel karar organı olan Ortaklık Konseyi'nin dört yıllık bir aradan sonra toplanması ümit vericidir" dedi.

Brüksel'de, bugün yapılan 54'üncü Ortaklık Konseyi toplantısının Türkiye-AB ilişkilerinde normalleşme açısından son derece yararlı olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, şu konuların altını çizdi:

"Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin temel karar organı olan Ortaklık Konseyi'nin 4 yıllık bir aradan sonra toplanması ümit vericidir.

"AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Türkiye'nin aday ülke olduğunu vurgulaması ve Dışişleri Bakanımız Mevlut Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin katılım süreci ve reformlara olan bağlılığını belirtmesi katılım sürecinin devamı açısından son derecede önemlidir.

"Türkiye ve AB arasında çeşitli alanlarda görüş ayrılıkları olsa da, özellikle güvenlik ve dış politika alanında birçok ortak nokta da bulunmaktadır.

"Türkiye-AB ilişkilerinin ileriye gitmesi yönünde hangi alanlarda adım atılabileceği bellidir. Bu alanların başında katılım müzakereleri gelmektedir ki, Dışişleri Bakanımız fasılların açılması konusunu gündeme getirmiştir.

"Bunun dışında gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestliği de ilerleme sağlanmasının faydalı olacağı alanlardır.

"Bu Ortaklık Konseyi toplantısında ileriye yönelik somut adımlar atılması mümkün olmasa da, Türkiye ve AB'nin bir araya gelerek diyalog içinde olması, işbirliği alanlarının tespit edilmesi ve görüş ayrılıklarının da karşılıklı olarak ifade edilmesi ilişkilerin geleceği açısından sağlıklıdır.

"Sürecin düzenli bir şekilde ilerlemesi Türkiye ve AB'nin birbirini daha iyi anlamasına ve sorunların çözümüne yardımcı olacaktır." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:47 Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lokanta Masalarında Artık Tuz Yer Almayacak Çavuşoğlu, Canlı Yayında AB Temsilcisi'ni Yerin Dibine Soktu: PKK'yı Aklama Çalışması Var Eksi Sözlük, Skandal Yorum İçin Açıklama Yaptı: Yasal Süreç İşlemektedir Beyaz Ette Soruşturulan 19 Firma İçin Karar Verildi! İşte Ceza Alanlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 17:52:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İkv/zeytinoğlu: Ortaklık Konseyi'nin Toplanması Ümit Vericidir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]