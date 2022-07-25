IKYB'nin Süleymaniye kentindeki gaz sahasına roketli saldırı - Son Dakika
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IKYB'nin Süleymaniye kentindeki gaz sahasına roketli saldırı

25.07.2022 22:36
IKYB'nin Süleymaniye kentindeki gaz sahasına roketli saldırı

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentinde gaz sahasına roketli saldırı düzenlendi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentinde gaz sahasına roketli saldırı düzenlendi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye'ye bağlı Çemçemal ilçesindeki Kormor gaz sahasına roketli saldırı düzenlendi. Irak basını, yerel güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde söz konusu gaz sahasına 5 adet Katyuşa roketinin düştüğünü, saldırının yalnızca maddi hasara yol açtığını ve can kaybının olmadığını aktardı. Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Söz konusu gaz sahası geçtiğimiz haziran ayında üç defa benzer saldırılara maruz kalmıştı. - ERBİL

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Kaynak: İHA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa IKYB'nin Süleymaniye kentindeki gaz sahasına roketli saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: IKYB'nin Süleymaniye kentindeki gaz sahasına roketli saldırı - Son Dakika
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