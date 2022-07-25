Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 'nin (IKBY) Süleymaniye'ye bağlı Çemçemal ilçesindeki Kormor gaz sahasına roketli saldırı düzenlendi. Irak basını, yerel güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde söz konusu gaz sahasına 5 adet Katyuşa roketinin düştüğünü, saldırının yalnızca maddi hasara yol açtığını ve can kaybının olmadığını aktardı. Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › IKYB'nin Süleymaniye kentindeki gaz sahasına roketli saldırı - Son Dakika

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