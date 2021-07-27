Ordu, Rize, Giresun ve Trabzon'da Afet Acil Durum Yönetimi Merkezleri, kuvvetli yağış uyarısı nedeniyle toplandı - Son Dakika

Ordu, Rize, Giresun ve Trabzon'da Afet Acil Durum Yönetimi Merkezleri, kuvvetli yağış uyarısı nedeniyle toplandı

Ordu, Rize, Giresun ve Trabzon\'da Afet Acil Durum Yönetimi Merkezleri, kuvvetli yağış uyarısı nedeniyle toplandı
Son Güncelleme: 27.07.2021 10:30

Ordu, Rize, Giresun ve Trabzon'da İl Afet Acil Durum Yönetimi Merkezleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı üzerine toplandı.

Ordu, Rize, Giresun ve Trabzon'da İl Afet Acil Durum Yönetimi Merkezleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı üzerine toplandı.

Ordu valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saat 05.00'de, Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında, ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kentte meydana gelebilecek herhangi bir afet olayında alınacak tedbirler görüşüldü.

Vali Sonel tarafından kurumların araç, gereç ve personelleri ile olası bir afet durumuna karşı her an hazır olunması talimatı kurum müdürlerine iletildi.

Sonel, afet olaylarında devreye konan Türkiye Afet Müdahale Planı'nda (TAMP Ordu) görevli kurumlara, görevleri ve afet anındaki hareket tarzlarını da hatırlatarak, her an müdahaleye hazır olmalarını istedi.

Şehirde daha önce yaşanan afet olaylarında meydana gelen hadiselerin de değerlendirildiği toplantıda, benzer durumların tekrarlanmaması için ilgili kurumlarca gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması, iyi organize olunması, işbirliği içinde meydana gelen olaylara ivedilikle müdahale edilmesi hususları kararlaştırıldı.

Giresun

Giresun'da da Vali Enver Ünlü başkanlığında AFAD Kriz Merkezi'nde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Ünlü, başta AFAD olmak üzere tüm kurumların teyakkuz halinde olduğunu kaydederek, "Oluşabilecek risklere karşı gerekli önlemleri aldık. İlimizin genel durumunu yakından takip ediyoruz." dedi.

Rize

Rize'de sabah saatlerinde başlayan öğle saatlerinde etkili olması beklenen yağış öncesinde Rize Valisi Kemal Çeber başkanlığında AFAD Acil Yönetim Merkezi'nde kriz masası oluşturuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun yağış ile ilgili gelişmeler takip edilmektedir. Sel ve heyelan riskine karşı tedbirlerimizi alalım. Dere yataklarından ve heyelan riski bulunan yerlerden uzak duralım." ifadelerine yer verildi.

Trabzon

Trabzon'da da Vali İsmail Ustaoğlu, valilik toplantı salonundan kamu kurum müdürleriyle bir araya geldi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Valimiz İsmail Ustaoğlu, bugünden itibaren etkili olması beklenen yağışlar için gerekli önlemler alınması konusunda ilgili kurum müdürleri ve diğer yetkililerle toplantı yaptı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Tuncay Sonel, 112, Son Dakika

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