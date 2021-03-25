İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlık çalışmalarına başlandı - Son Dakika

Eskişehir Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde iki gün süren 'Meteorolojik ve İklim Değişikliği Kaynaklı Afetler' ve 'Deprem Çalıştayı' gerçekleştirildi.

Türkiye afet risklerinin belirlenmesi ve azaltılması çalışmaları kapsamında İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlık çalışmalarına başlandı. İlin afetselliğini ve afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılacak çalışmaları eylemler biçiminde gösteren, sorumluları tanımlayan bir plan olan İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), Modül-1 çalışmaları ele alındı. Eskişehir'in önemli afet ve acil durum risklerinin belirlenmesi aşamaları olarak, deprem, meteorolojik ve iklim değişikliğinden kaynaklanan sel ve su baskını, kuraklık kaynaklı afetler, kaya düşmesi, heyelan, obruk gibi kütle hareketleri, yangınlar, salgın hastalıklar ve endüstriyel kazalar olmak üzere 6 afet türü belirlendi. - ESKİŞEHİR