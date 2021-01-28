İl Afet Risk Azaltma Planı Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika

İl Afet Risk Azaltma Planı Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

28.01.2021 10:43
İl Afet Risk Azaltma Planı Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı, System.String[]

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

Şehirlerde güvenli bir yaşam sağlamak, olası can ve mal kayıplarını azaltmak, risk azaltma bilinci oluşturmak, paydaşlar arası iş birliğini güçlendirmek, kaynakların etkili kullanımını sağlamak ve afet sonrası çalışmalar için olası harcamaların azaltılmasını amaçlayan İRAP'ın tanıtım ve değerlendirme toplantısına, Vali Seddar Yavuz, vali yardımcıları, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Keskinler, kaymakamlar, kurum müdürleri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan ile İl AFAD Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Valilik Akçakoca Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Yavuz, hükümetin aldığı tedbirlerle, salgın ile mücadelenin iyi yönetildiğini ve olumlu neticeler aldıklarını belirterek, "Alınan tedbir ve özverili çalışmalar neticesinde vaka sayıları ilimiz genelinde düşüş seyrine girdi ancak rehavete kapılmamalıyız. Ne zaman ki rehavete kapıldık vaka sayılarında artışlar meydana geldi. Lütfen tedbirlerimizi elden bırakmayalım, aynı kararlılıkla uygulayalım." ifadesini kullandı.

-"Afete her an hazır halde bulunmak bizim için önemlidir"

Afet riskinin yüksek olduğu bir ülkede yaşadığımızı belirten Vali Yavuz, "Riski ortadan kaldırmak neredeyse daha ucuz ve daha kolaydır. Afet meydana gelmeden riski nasıl azaltabiliriz, bunun çalışmasını yapmalıyız. İlimizde tespit ettiğimiz ağır hasarlı binaların tamamını boşaltacağız ve vakit kaybetmeden yıkımını gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili olarak gerekli talimatlar verildi, İçişleri Bakanlığından da ödenekler temin edildi, konuyu en kısa sürede çözeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kritik sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu bir bölgede yaşıyoruz" diyen Vali Yavuz, güncel verileri paylaştı:

"2020 yılı içerisinde Kocaeli ili gümrüklerinden 74 milyar dolar dış ticaret gerçekleşmiştir. Bu rakam Türkiye toplam dış ticaretinin yüzde 19'una, bölgemizde toplanan gümrük vergileri ise Türkiye'de toplanan gümrük vergilerinin yüzde 25'ine tekabül etmektedir. Dolayısıyla böylesine stratejik, kritik bir bölgede oluşacak riskleri azaltmak ve afete her an hazır halde bulunmak bizim için önemlidir. Bu anlamda özellikle yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği yapmak suretiyle daha iyi bir plan ve program içerisinde şehrimizi yöneteceğiz. Bu şehrin Valisi olarak üzerinde duracağımız önceliklerden bir tanesi, afet ve afet sonrasında ortaya çıkacak riskleri her yönüyle değerlendirerek en aza indirmek olacaktır. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde çok daha yoğun bir mesai harcayacağız ve ilimizdeki afet riski azaltma planını sizlerin de katkısıyla ortaya koymuş olacağız."

Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İl Afet Risk Azaltma Planı Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından iki AK Partili isim daha Saadet Partili Asiltürk'ü ziyaret etmiş Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 9,4'te sabit bıraktı Yaşlı adamın baltayla başına vurduğu karısı ağır yaralandı Fabrika atıkları nedeniyle dere yatağından taşan köpükler mahalleliyi tedirgin ediyor Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı 42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içinde ormanlık alanda bulundu
Galatasaray yönetiminin başlattığı bağış kampanyasına taraftarlar ilgi göstermedi Galatasaray yönetiminin başlattığı bağış kampanyasına taraftarlar ilgi göstermedi         
11:16
Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti         
10:56
ABD'li bilim insanları katmanlı maske takmayı önerdi: Koronaya karşı yüzde 90 koruma sağlıyor ABD'li bilim insanları katmanlı maske takmayı önerdi: Koronaya karşı yüzde 90 koruma sağlıyor         
10:45
ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın kalemle imtihanı sosyal medyayı salladı ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın kalemle imtihanı sosyal medyayı salladı         
10:08
Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek         
09:41
Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu         
09:16
Erdoğan'ın yeme-içme sektörüne verdiği destek ödemesi müjdesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Peki kim ne kadar alacak? Erdoğan'ın yeme-içme sektörüne verdiği destek ödemesi müjdesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Peki kim ne kadar alacak?         
09:00
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Aralık 2020'de verdiği yatırım teşvik belgeleri ile 29 bin kişiye iş imkanı doğacak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Aralık 2020'de verdiği yatırım teşvik belgeleri ile 29 bin kişiye iş imkanı doğacak         
08:31
Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı         
00:59
BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı         
00:49
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü         
21:58
Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı         
21:24
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü         
17:28
Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış         
17:13
Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme         
16:50
Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu         
16:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 11:28:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İl Afet Risk Azaltma Planı Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei