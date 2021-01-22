İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı, Ankara Valisi Şahin'in katılımıyla yapıldı - Son Dakika

Ankara Valisi Vasip Şahin, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Üst Düzey Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda İRAP tanıtım videosu gösterildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, 25 ilçenin kaymakamları, belediye başkanları, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, medya ve diğer paydaşlar katıldı.

İRAP genelgesi 2020'de yayımlandı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı'na ilişkin genelge 29 Aralık 2020'de yayımlanmıştı.

Genelgeye göre, 2020'de 7 ilde hazırlanan İRAP çalışmaları, Ankara'nın da içinde bulunduğu diğer illerde de 30 Eylül'e kadar tamamlanacak.

Valilerin başkanlığında ve sorumluluğunda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin sekretaryasında hazırlanan plan, valinin onayının ardından uygulanmaya başlanacak.