İl Afet Risk Planı (İrap) 1.Çalıştayı Yapıldı - Son Dakika

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde, Kastamonu Üniversitesi ev sahipliği ve moderasyonunda İl Afet Risk Planı (İRAP) 1. Çalıştayı" Valimiz Sayın Avni Çakır'ın katılımı ile Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları temsilcileri olmak üzere ilgili tüm kurumları kapsayacak şekilde düzenlenen çalıştaya ayrıca Belediye Başkanı Op. Dr. R. Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Çenet, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ekrem Küçükbayram ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Çalıştay kapsamında İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlık çalışmalarına başlandı. İller bazında afet risklerini ve afetler esnasında yaşanabilecek olası etkileri ortaya koyan İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında, bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılacak çalışmaları eylemler biçiminde gösteren, sorumluları tanımlayan planlar ele alındı. İl afet risklerinin azaltılması sürecinde ilin mevcut durum analizi ile risk azaltma odaklı stratejilerin senaryolar değerlendirildi.

Çalıştay, İRAP Bilgilendirme Sunumu ile devam etti.

KASTAMONU VALİLİĞİ/ BASIN