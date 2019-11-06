Son Dakika Haberleri: İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

8 saat önce

Malatya İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı, System.String[]

Malatya İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirildi.


Malatya Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunda, 9-11 Kasım tarihleri arasında Malatya'da yapılan Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesindeki ulusal tatbikat değerlendirildi. Toplantıda, İl Afet Müdahale Planı da ele alınarak olası bir afet ve acil duruma yönelik yapılması gereken hazırlıklarda gözden geçirildi.


Toplantıda Vali Aydın Baruş, eksikliklerin giderilmesi yönünde talimatlar verirken kurul toplantısına 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun ile koordinasyon kurulunun diğer üyeleri katıldı. - MALATYA

Malatya Valiliği, Malatya, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:55 Kaynak: İHA
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