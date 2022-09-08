Batman'da deprem veya olası bir afet durumu tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da deprem veya olası bir afet durumu tatbikatı gerçekleştirildi

08.09.2022 18:38
Batman'da deprem veya olası bir afet durumu tatbikatı gerçekleştirildi

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 55 araç ve 650 personelin katılımıyla yerel düzey saha tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 55 araç ve 650 personelin katılımıyla yerel düzey saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD Müdürlüğü eğitim sahasında gerçekleştirilen tatbikatta olası bir deprem senaryosu kurgulandı.

Tatbikatta, enkazda kurtarma çalışması, radyoaktif sıkıntıya müdahale, yangın söndürme ve altyapı sorunlarına müdahale, afetzedelerin barınma ihtiyaçları için çadır kurulum çalışmaları gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Kadir Kılıç, hiçbir afetin yaşanmasını arzu etmediklerini ancak hayatın olağan akışı içerisinde afetlerin üzücü sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Afetlerle yaşamak durumunda olduklarını dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Afetlerle birlikte yaşamanın gerektirdiği bazı tedbirleri ve mücadele etme yöntemlerini öğrenmek, bu tür tatbikatlarla devletimiz ve milletimizin de gerekli hazırlıklarını yapması, olası bir afet anında afet öncesi ve sonrasında yapılacak olan çalışmaların kolaylaştırılmasını can ve mal kayıplarının önlenmesini sağlayacaktır."

55 araç ve 650 personelin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikata Batman Belediye Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, DEDAŞ, Batman AFAD İl Müdürlüğü, Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Telekom İl Müdürlüğü, AKSA Doğalgaz Batman- Siirt Bölge Müdürlüğü, Türk Kızılayı, ANDA Arama Kurtarma, Hayrat Derneği Arama Kurtarma ekipleri katıldı.

YORUMLAR
500
TOGG'dan sonra bir yerli üretim daha! Türkiye'nin yeni elektrikli otomobili 2025'te piyasaya çıkacak TOGG'dan sonra bir yerli üretim daha! Türkiye'nin yeni elektrikli otomobili 2025'te piyasaya çıkacak Yakıt deposunda kaçak kestane balına geçit yok Yakıt deposunda kaçak kestane balına geçit yok
Kaynak: AA

Türkiye, Tragger, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da deprem veya olası bir afet durumu tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:30 Gelinini yalanlayan Gökhan Güney'den çarpıcı sözler: Uygunsuz sitelerle bağlantısı var
18:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan davet Avrupa'da kriz çıkardı
18:00 CHP'li Tanju Özcan: Yunanistan'a karşı canlı bomba olurum, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle yarın adalara çıkalım
17:56 Elon Musk'ın mesajları ortaya çıktı: 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyorsak, Twitter'ı satın almanın anlamı yok
17:58 Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'a transfer oldu
17:26 Ankaragücü, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı
16:48 Tayfur Bingöl resmen Beşiktaş'ta! 5 milyon liraya kiralandı
16:33 Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirirse ne olacak? Cenaze planı yıllar öncesinden belirlendi
16:31 Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ü geri dönmemişti! Eski belediye başkanı tahliye edildi
16:14 Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin gönderdiği kandilleri ne yaptığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 18:38:25. #1.12#
SON DAKİKA: Batman'da deprem veya olası bir afet durumu tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement