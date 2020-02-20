İl Başkanı Ahlatcı, hedeflerini açıkladı - Son Dakika
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İl Başkanı Ahlatcı, hedeflerini açıkladı

6 saat önce

AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Çorum'a kazandırmak istediği havaalanı, hızlı ve yük treni, devlet hastanesi ve acemi birliği olmak üzere 4 temel hedefinin bulunduğunu açıkladı.

İl Başkanı Ahlatcı, hedeflerini açıkladı, System.String[]

AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Çorum'a kazandırmak istediği havaalanı, hızlı ve yük treni, devlet hastanesi ve acemi birliği olmak üzere 4 temel hedefinin bulunduğunu açıkladı.


AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Gülabibey mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Ahlatcı, vatandaşlardan gelen talepleri dinledi.


Amaçlarının Çorum'u hak ettiği konuma getirmek olduğunu dile getiren Ahlatcı, bu hedef doğrultusunda da bakanları, parti yöneticileri Çorum'a getirdiklerini, ayrıca milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla birlikte Ankara'da da Çorum için ziyaretler ve görüşmeler yaptıklarını anlattı.


Hedefinin Çorum'a havaalanı, hızlı ve yük treni, devlet hastanesi ve acemi birliği kazandırmak olduğunu dile getiren Ahlatcı, bu yatırımların kente kazandırılması halinde hem iş sahasının artacağını, hem de Anadolu kaplanı olarak anılan Çorum'un gelişmesinin hızla devam edeceğini kaydetti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyada mazlumların umudu olduğunu dile getiren Ahlatcı, " Suriye'de, Filistin'de, Libya'da Arakan'da, Mısır'da İdlib'de Irak'ta dünyanın neresinde bir mazlum varsa onun yanında olan liderimiz ve milletimiz bulunmaktadır. Geçtiğimiz gün Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Pakistan ziyaretinde Cuma namazı vaktinde Pakistanlı imam, Cumhurbaşkanımız varken imamlık yapamayacağını, namazı onun kıldırması gerektiğini sen Müslümanların emirisin benim namaz kıldırmam uygun olmaz dedi. Tüm Müslüman ülkeler tarafından Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ümmetin umudu ve lideri olarak görülmektedir" ifadelerini kullandı.


Türkiye'de bazı şer odaklarının ülkenin huzuru bozmak için geçmişte merhum Adnan Menderes'e, Turgut Özal'a ve Necmettin Erbakan'a yaptıklarının hala unutulmadığını belirten Ahlatcı, şimdi de aynı oyunların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılmak istendiğini dile getirdi.


Bir kısım çevrelerin "Erdoğan gitsin de Türkiye yine eski günlerine ve dış güçlerin emri altına girsin istiyorlar" diyen Ahlatcı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve vatan topraklarına, bayrağımıza ve ezanımıza milletimizin desteğiyle sahip çıkmaya ve devletimizin ilelebet payidar olması için katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ÇORUM

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Ankara, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:58 Kaynak: İHA
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