Son Dakika Haberleri: İl Başkanı Akmeşe, Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir'i Ziyaret Etti

İl Başkanı Akmeşe, Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir'i Ziyaret Etti

1 saat önce

AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe, Sağlık Bakanlığında temaslarda bulundu.

İl Başkanı Akmeşe, Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir'i Ziyaret Etti, System.String[]
AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe, Sağlık Bakanlığında temaslarda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Akmeşe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Spor Salonunda gerçekleştirilen AK Parti 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'na katılması sonrası Sağlık Bakanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.

İl Başkanı Akmeşe, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'i ziyaret etti.

Ziyarette Edirne'ye yapılan ve yapılacak sağlık yatırımları konuşuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:23 Kaynak: AA

İlyas Akmeşe, Akmeşe, Güncel
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