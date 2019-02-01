İl Başkanı Akmeşe, Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir'i Ziyaret Etti
1 saat önce
AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe, Sağlık Bakanlığında temaslarda bulundu.
AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe
, Sağlık Bakanlığında temaslarda bulundu.
Alınan bilgiye göre, Akmeşe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın katılımıyla Ankara
Spor Salonunda gerçekleştirilen AK Parti 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'na katılması sonrası Sağlık Bakanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.
İl Başkanı Akmeşe, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir
'i ziyaret etti.
Ziyarette Edirne
'ye yapılan ve yapılacak sağlık yatırımları konuşuldu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:23 Kaynak: AA
Ulaştırma Bakanlığı Tepki Çeken Haberi Yalanladı: Avrasya Tüneli Ücretlerine Zam Yapılmadı
Milli Savunma Bakanlığı, Komandoların Karla Kaplı Dağlarda Yaptığı Operasyonun Görüntülerini Yayınladı
İsrail'de Vücut Geliştirme Yarışmasına Katılan Başmüezzin, Görevden Alındı
Bakanlık Marketler İçin Harekete Geçti! Ürünler Tek Tek İncelenecek