Son Dakika Haberleri: İl Başkanı Altınöz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Karabük'e Davet Etti

İl Başkanı Altınöz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Karabük'e Davet Etti

1 saat önce

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Karabük'e davet etti.

İl Başkanı Altınöz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Karabük'e Davet Etti, System.String[]
AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Karabük'e davet etti.

İl Başkanı Altınöz, önceki gün seçim kapsamında Bartın'a gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile miting sonrası görüşerek Karabüklülerin selamlarını ileterek, Karabük'e davet etti. Karabük'teki seçim çalışmaları kapsamında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgiler veren Altınöz, Karabüklülerin kendisini özlediğini ve müsait olmaları durumunda kente gelerek vatandaşlarla buluşmalarını istediklerini söyledi.

Altınöz, davet üzerine Erdoğan'ın kendilerinin de Karabüklüleri özlediğini ve programı uyması durumunda kente geleceğini de ifade etti. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:50 Kaynak: İHA

AK Parti, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Karabük, Politika
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