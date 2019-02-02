Son Dakika Haberleri: İl Başkanı Altınöz: "Gönüllere Hitap Eden Belediyecilik Anlayışı Olacak"

İl Başkanı Altınöz: "Gönüllere Hitap Eden Belediyecilik Anlayışı Olacak"

1 saat önce

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Karabük'te hizmet odaklı gönüllülere hitap eden bir belediyecilik anlayışını uygulayacaklarını söyledi.

İl Başkanı Altınöz:
AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Karabük'te hizmet odaklı gönüllülere hitap eden bir belediyecilik anlayışını uygulayacaklarını söyledi.

Altınöz, yaptığı açıklamada, Ankara Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na parti teşkilatları ve adaylarla katıldıklarını belirtti.

"31 Mart yerel seçimlerinin ardından Karabük'te hizmet odaklı ve vatandaşlarımızın gönlüne dokunan bir belediyecilik anlayışı olacak" diyen Altınöz, "Hükümet ve yerel yönetim el ele vererek, gönüllülere hitap eden bir belediyecilik anlayışını Karabük ve ilçelerimizde uygulayacağız. AK Parti iktidarı olarak 18 yıldır hem ülke yönetimi hem de yerel yönetim bazında örnek gösterilecek işlere imza atıldı. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından da tekrar Karabük merkez olmak üzere ilçelerimizde de örnek çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Vatandaşlarımız zaten ilçelerimizde yapılan belediyecilik hizmetlerimizi görüyorlar. Allah'ın izni ile 31 Mart seçimlerinin ardından Karabük merkezimizde de vatandaşlarımız gönül belediyeciliğinin farkına varacaklar." Dedi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:46 Kaynak: İHA

Politika
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