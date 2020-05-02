İl Başkanı Altınöz, harçlıklarını bağışlayan Zeynep'e oyuncak gönderdi - Son Dakika

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Eflani ilçesinde geçtiğimiz hafta oyuncak için biriktirdiği harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlayan ilkokul öğrencisi Zeynep Gül Gelik'e oyuncak gönderdi.



Eflani Kaymakamı Burak Öz tarafından yapılan ziyaretler esnasında Eflani Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Gül Gelik biriktirdiği harçlıklarını korona virüs Covid-19) ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak üzere Kaymakam Öz'e teslim etmişti.



Oyuncak almak için biriktirdiği harçlıkları bağışlayan minik Zeynep'in duyarlı davranışını gören AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, içersinde değişik oyuncakların olduğu hediye paketi hazırladı. Altınöz, hazırlanan oyuncakları AK Parti Eflani ilçe Başkanı aracılığı ile Zeynep Gül Gelik'e ulaştırdı. Aldığı hediyeler karşısında sevinen Gelik, İl başkanı Altınöz'e teşekkür etti. - KARABÜK