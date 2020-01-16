İl Başkanı Altınöz : " Yılmaz Kırık il yönetiminde görev alacak" - Son Dakika
Son Dakika Politika İl Başkanı Altınöz : ' Yılmaz Kırık il yönetiminde görev alacak' - Son Dakika

İl Başkanı Altınöz : " Yılmaz Kırık il yönetiminde görev alacak"

6 saat önce

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Yenice ilçe başkanı Yılmaz Kırık'ın önümüzdeki aylarda yapılacak olan kongrede aday olmayacağını ve kendisinin il yönetiminde görev alacağını bildirdi.

İl Başkanı Altınöz :

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Yenice ilçe başkanı Yılmaz Kırık'ın önümüzdeki aylarda yapılacak olan kongrede aday olmayacağını ve kendisinin il yönetiminde görev alacağını bildirdi.


İl Başkanı Altınöz, Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık'ın yapılacak olan 7 Olağan Genel Kurulda aday olmayacağını ve kongre sürecine kadar görevinde duracağını kaydetti.


Altınöz, açıklamasında ayrıca, " İlçe başkanımız Yılmaz Kırık, 7. Olağan kongrede aday olmayacaktır ve kongre gününe kadar bizim ilçe başkanımızdır. Kongreden sonrada kendisi il teşkilatımızda görev verilecek ve hizmetine devam edecektir" dedi. - KARABÜK

AK Parti, Karabük, Yenice, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:54 Kaynak: İHA
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