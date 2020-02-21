İl Başkanı Altınsoy: "18 bin çiftçimize 53 milyon TL destek" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İl Başkanı Altınsoy: '18 bin çiftçimize 53 milyon TL destek' - Son Dakika Ekonomi

İl Başkanı Altınsoy: "18 bin çiftçimize 53 milyon TL destek"

7 saat önce

Aksaray çiftçisine 2020 yılı mazot ve gübre destek ödemelerinin yapılmaya başlandığını söyleyen AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Çiftçilerimizin her zaman yanındayız. 18 bin çiftçimize, 53 milyon TL tutarında mazot ve gübre destek ödemesi yapılmaya başlandı.

İl Başkanı Altınsoy:

Aksaray çiftçisine 2020 yılı mazot ve gübre destek ödemelerinin yapılmaya başlandığını söyleyen AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Çiftçilerimizin her zaman yanındayız. 18 bin çiftçimize, 53 milyon TL tutarında mazot ve gübre destek ödemesi yapılmaya başlandı. Üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.


Çiftçilerin üretim maliyetini azaltmak adına mazot desteğini ilk kez 2003 yılında AK Parti olarak başlattıklarına dikkati çeken AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, gübre desteğinin de 2005 yılında ilk kez doğrudan çiftçilere verildiğini anımsattı. Bu kapsamda 2020 yılı mazot ve gübre desteklerinin 21 Şubat itibariyle ödenmeye başladığını söyleyen Altınsoy, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mazot ve gübre destek ödemelerinin üreticilerin hesaplarına Cuma günü itibariyle kimlik numaralarının son hanesine göre aktarılmaya başlandığı müjdesini verdi.


Altınsoy, "Tarımsal faaliyetler ülkemizin yüzünü ağartan önemli sektörlerimizin başında gelmektedir. Bu alanda emek veren ve geçimini temin eden insan sayısının fazla olmasıyla birlikte, ülkemizin ihtiyaçlarına cevap veren farklı bir yapısı da bulunmaktadır. Tarım, Aksaray açısından da son derece önemlidir. Hızla gelişen, büyüyen ve çeşitlilik bakımından da adından söz ettiren sektörün ana paydaşı olan üreticilerimizin her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz. Aksarayımızda 2020 yılı mazot ve gübre destekleme ödemeleri 21 Şubat itibariyle başladı. İl genelinde 2020 yılına ait mazot ve gübre desteklemeleri çerçevesinde 18 bin çiftçimize, 53 milyon TL ödeme yapılacak. Bu destek için Aksaray çiftçimiz adına başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza ve milletvekillerimize sonsuz şükranlarımı sunarım. Destekleme ödemesinin de üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dilerim" diye konuştu. - AKSARAY

Hüseyin Altınsoy, AK Parti, Aksaray, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:49 Kaynak: İHA
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