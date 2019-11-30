Son Dakika Haberleri: İl Başkanı Altınsoy: "Aksaray Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden biri"
Son Dakika Güncel İl Başkanı Altınsoy: 'Aksaray Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden biri' - Son Dakika

İl Başkanı Altınsoy: "Aksaray Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden biri"

6 saat önce

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Aksaray'ın Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

İl Başkanı Altınsoy:

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Aksaray'ın Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden biri olduğunu söyledi.


Aksaray İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy'u ziyaret etti. İl Başkanı Altınsoy ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Emniyet Müdürü Kolcu'ya görevinde başarılar diledi. Aksaray'ın Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Altınsoy, emniyet teşkilatının ülkemizin huzur ve güvenliği için önemini dile getirerek, "AK Parti olarak her zaman polisimizin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Hem ilimizde hem de ülke genelinde huzurun ve güvenliğin sağlanması noktasında emniyet teşkilatımızla birlikte hareket etmeli ve onlara yardımcı olmalıyız. Biz AK Parti Aksaray il teşkilatı olarak, ilimizin güvenliği ve huzuru konusunda ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz ve bu süreci de aklıselim içinde polisimizle, askerimizle ve milletimizin feraseti ile atlatacağız" diye konuştu.


Ziyarette Aksaray'ın güvenlik tedbirleri ve sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunan Emniyet Müdürü Kolcu da, "Aksaray, vatandaşlarımızın güvenle vakit geçirebildiği huzurlu bir şehir. Her anlamda hızla gelişme eğiliminde olan şehrimizin asayiş ve güvenliğini muhafaza etmek ve daha iyi standartlara taşımak da bizim görevimiz. İlimiz için faydalı olacak projelerde fikir alışverişinde bulunmaya azami önem veriyoruz. Çünkü bu şehir hepimizin" dedi. - AKSARAY

Hüseyin Altınsoy, AK Parti, Türkiye, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan, Libya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma sonrası Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etmeye hazırlanıyor
AK Parti'den anket açıklaması: İYİ Parti'nin oylarında bir azalma var, oylar Babacan'a gidiyor Rıdvan Dilmen'den kura yorumu: Gruptan memnunum Çavuşoğlu: Türkiye'de Antalya Diplomasi Formu başlatılacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 21:30:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İl Başkanı Altınsoy: "Aksaray Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden biri"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]